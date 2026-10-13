Ένα νέφος που το λέγαν Ανδρουλάκη

του Θύμιου Γεωργόπουλου

Επιτέλους, το ΠΑΣΟΚ βρήκε το νήμα. Δεν φταίει η ακρίβεια που γονατίζει, δεν φταίνε τα καρτέλ, δεν φταίει η χώρα που ιδιωτικοποιείται με δελτίο τύπου. Φταίει ο Καρτερός. Και επειδή ο Καρτερός έχει το ελάττωμα να σκέφτεται, από πίσω του κρύβεται ο Τσίπρας που του υπαγορεύει.

Είναι συγκινητική η ανθρωπολογία του Ανδρουλάκη: ένας άνθρωπος (Θ. Καρτερός) με εξήντα χρόνια στην Αριστερά και μισό αιώνα στο δημοσιογραφικό μετερίζι ξαφνικά βαφτίζεται υποβολέας. Η γραφίδα του γίνεται φερέφωνο, η άποψή του γίνεται εντολή.

Γιατί στο νέο ΠΑΣΟΚ έτσι πάει: η κριτική δεν απαντιέται, ενοχοποιείται. Το ερώτημα δεν αντιμετωπίζεται, ποινικοποιείται.

Και ποιο ήταν το ερώτημα; Το πιο απλό, το πιο παιδικό, αυτό που δεν συγχωρείται: με ποιους, κύριε πρόεδρε; Θα νικήσεις τον Μητσοτάκη με μια ψήφο διαφορά; Θα βγεις δεύτερος και θα πανηγυρίσεις σαν να βγήκες πρώτος; Και μετά; Με ποιους θα κυβερνήσεις; Με την ΕΛΑΣ που τη βρίζεις; Με τον Τσίπρα που τον ξορκίζεις; Με τα φαντάσματα του ’12;

Εκεί αρχίζει το νέφος. Το περίφημο νέφος Ανδρουλάκη. Που άλλοι το λένε αμηχανία και άλλοι στρατηγική. Γιατί η σιωπή του δεν είναι κενό, είναι πρόθεση. Είναι το ανοιχτό παράθυρο προς τη Δεξιά, ντυμένο με φερετζέ κεντρώας ευπρέπειας.

Ο Καρτερός ρωτάει για πολιτική. Το ΠΑΣΟΚ απαντάει με δελτίο ηθικής. Ο Τσίπρας μιλάει για σύγκλιση. Ο Ανδρουλάκης για συμμορίες.