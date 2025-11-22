«Ενεργές Κοινότητες: Η προσέγγιση leader στη Μεσσηνία» | Στην Καλαμάτα το συνέδριο της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ

Η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ, ως Ομάδα Τοπικής Δράσης, για την εφαρμογή του προγράμματος CLLD/Leader 2014-2020 διοργανώνει συνέδριο με θέμα «Ενεργές Κοινότητες: Η προσέγγιση leader στη Μεσσηνία» την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025, στο ξενοδοχείο «Φαραί», στην Καλαμάτα.

Μέσα από το πρόγραμμα υλοποιήθηκαν δράσεις και επενδύσεις που συνέβαλαν στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, την καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου το οποίο είναι ανοικτό για το κοινό θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του τοπικού προγράμματος ενώ μέσα από ενδιαφέρουσες εισηγήσεις θα αναδειχθεί γενικότερα, η συμβολή του LEADER στην τοπική ανάπτυξη,

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα πλαίσια του υπομέτρου 19.4 «Στήριξη της ΟΤΔ» του Μέτρου 19 (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER), του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας περιόδου 2014-2020» .