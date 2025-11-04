Ενημερωτική εκδήλωση για τη Βία κατά των Γυναικών στη Μικρή Μαντίνεια

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας θα πραγματοποιήσει ενημέρωση για τη Βία κατά των Γυναικών στο Δημοτικό Σχολείο Μικρής Μαντίνειας την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00.

Τον συντονισμό της συζήτησης θα έχει η Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Καλαμάτας, δημοτική σύμβουλος Μαρία Αγγελή.

Στην ενημερωτική εκδήλωση κατά την οποία θα επιχειρηθούν να δοθούν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως «ποια είδη βίας υπάρχουν;», «πώς αναγνωρίζουμε τα σημάδια;» και «τρόποι αντίδρασης και αντιμετώπισης» θα συμμετέχουν η εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Πελοποννήσου, Μαριλένα Γυφτέα, ο δικηγόρος Δημήτριος Καούνης και η ψυχολόγος Msc-ψυχοθεραπεύτρια Μαρία Πατσιλίβα.