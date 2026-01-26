Τραγωδία στο εργοστάσιο της «Βιολάντα»: 4 νεκρές γυναίκες από τη μεγάλη φωτιά – Ακόμη μία αγνοείται

Τραγική κατάληξη είχε η φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της Δευτέρας 26.01.2026, στις εγκαταστάσεις τις μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα με 4 γυναίκες να εντοπίζονται νεκρές.

Η φωτιά ξέσπασε μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα και άφησε πίσω τις 4 νεκρές γυναίκες ενώ υπάρχει μεγάλη αγωνία για μία ακόμη γυναίκα που αγνοείται, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την ώρα της φωτιάς, 5 εργαζόμενες είχαν δηλωθεί ως αγνοούμενες, με την κατάληξη στις έρευνες για τον εντοπισμό τους παράλληλα με την κατάσβεση να είναι μοιραία για 4 τουλάχιστον.

Στα αριστερά βρισκόταν το κτίριο της αποθήκης και αμέσως μετά ξεκινούσε ο χώρος της παραγωγής. Η έκρηξη φαίνεται πως σημειώθηκε στο σημείο όπου λειτουργούσαν οι φούρνοι, οι οποίοι δούλευαν σε 24ωρη βάση.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ