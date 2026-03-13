Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
13
Μάρτιος
TOP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 28,5% έφτασε το μερίδιο των οικιακών καταναλωτών με σταθερά τιμολόγια ρεύματος

Share

Τη συνεχιζόμενη πρόοδο στα μπλε σταθερά τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος μαρτυρούν τα στοιχεία για τον Ιανουάριο, καθώς η τάση στροφής των καταναλωτών συνεχίζεται αμείωτη.

Συγκεκριμένα, στους οικιακούς πελάτες, τον Ιανουάριο το μερίδιο των μπλε έφτασε το 28,53%, από 27,83% στα τέλη του 2025. Πλέον, 1.695.697 καταναλωτές έχουν επιλέξει τα συγκεκριμένα τιμολόγια ρεύματος, που χαρακτηρίζονται από σταθερή τιμή για διάστημα ενός ή δύο ετών.

Μάλιστα, η επιλογή τους δικαιώνεται όχι μόνο από τη χαμηλότερη χρέωση σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια, αλλά και από τις διεθνείς εξελίξεις που απειλούν με νέες ανατιμήσεις τις υπόλοιπες κατηγορίες.

Συγκριτικά, τα πράσινα τιμολόγια έκλεισαν τον Ιανουάριο στο 57,19% του συνόλου, ένα ποσοστό υψηλό αλλά αρκετά χαμηλότερο από το 75-80% προ διετίας. Πρόκειται για 3.399.199 ρολόγια ανά τη χώρα, με ένα αρκετά μεγάλο κλάσμα τους να αφορά αδρανείς καταναλωτές που δεν έχουν λόγο ή την πρόθεση να αλλάξουν συμβόλαιο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode