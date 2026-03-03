Με ενότητα και αισιοδοξία η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Εστίασης Καλαμάτας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης & Αναψυχής Καλαμάτας, σε κλίμα ουσιαστικού διαλόγου και συγκίνησης.

Ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του 2025 παρουσιάστηκαν αναλυτικά και εγκρίθηκαν ομόφωνα, επιβεβαιώνοντας τη συστηματική και υπεύθυνη δουλειά που έγινε μέσα στη χρονιά.

Το 2025 ο Σύλλογος είχε έντονη θεσμική παρουσία, με πάνω από 30 παρεμβάσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, που περιλάμβαναν:

• υπομνήματα και επιστολές προς Υπουργεία για ΦΠΑ, εργασιακά, τραπεζικές χρεώσεις και έλλειψη προσωπικού,

• παρεμβάσεις στη Βουλή για τα πνευματικά δικαιώματα και την κάρτα εργασίας,

• συναντήσεις με φορείς και αρχές για αιγιαλό, κανονιστικές αποφάσεις και λειτουργία επιχειρήσεων,

• πρωτοβουλίες για τουριστική προβολή της Καλαμάτας και ανάδειξη της μεσσηνιακής γαστρονομίας.

Ιδιαίτερη σημασία είχε και η παρουσία του Συλλόγου σε εθνικό επίπεδο, με την εκπροσώπηση της Καλαμάτας στο Δ.Σ. της ΠΟΕΣΕ, στο Δ.Σ. της ΟΕΒΕΣ Μεσσηνίας και φυσικά στην Estiasigreece, ώστε η φωνή της τοπικής εστίασης να ακούγεται στα κέντρα λήψης αποφάσεων.

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 4 του Καταστατικού, που αφορά τα γεωγραφικά όρια του Συλλόγου.

Με την απόφαση αυτή δίνεται η δυνατότητα σε περισσότερες επιχειρήσεις εστίασης σε όλο τον Νομό Μεσσηνίας να συνεργαστούν και να συμβουλευτούν τον Σύλλογο, ενισχύοντας την ενότητα και την κοινή εκπροσώπηση του κλάδου.

Ο Σύλλογος παραμένει ανοιχτός σε κάθε επαγγελματία της εστίασης που θέλει ενημέρωση, στήριξη και θεσμική εκπροσώπηση.

Ξεχωριστή στιγμή της Συνέλευσης ήταν η ανακήρυξη του κ. Ανδρέα Ζαγάκου σε Επίτιμο Πρόεδρο του Συλλόγου, σε αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς του στον κλάδο και στην πόλη.

Στον κ. Ζαγάκο απονεμήθηκαν:

• αναμνηστική πλακέτα,

• το μετάλλιο προσφοράς του Συλλόγου,

• η «Διακήρυξη Τιμής για τον άνθρωπο της Εστίασης», αφιερωμένη σε όλους τους επαγγελματίες που κράτησαν ζωντανή τη φιλοξενία της πόλης.

Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας κ. Βαγγέλης Ξυγκώρος, αποδίδοντας τιμή στον άνθρωπο και στον κλάδο που υπηρετεί.

Το μήνυμα της χρονιάς

Το 2025 απέδειξε ότι ο Σύλλογος μπορεί να έχει ουσιαστική θεσμική φωνή, να παρεμβαίνει με τεκμηρίωση και να συμβάλλει στην πρόοδο της πόλης.

Σε μια πόλη και έναν νομό με εκατοντάδες επιχειρήσεις εστίασης, στόχος μας είναι να δυναμώσει ακόμη περισσότερο η ενότητα του κλάδου και να βρεθούμε όλοι μαζί στην ίδια προσπάθεια.

Οι 1.603 επιχειρήσεις εστίασης της Μεσσηνίας είναι η καρδιά της τουριστικής οικονομίας. Πίσω από τους αριθμούς υπάρχουν άνθρωποι, δουλειές, οικογένειες και καθημερινές ιστορίες ζωής.

Ο κλάδος μας αντιμετωπίζει μεγάλες δυσκολίες. ΦΠΑ, εργασιακά, αυξημένο κόστος λειτουργίας και έλλειψη προσωπικού και παρ’ όλα αυτά παραμένει όρθιος.

Μόνο το 2025 οι επιχειρήσεις εστίασης της Μεσσηνίας συνέβαλαν με πάνω από 150 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών στην τοπική οικονομία, αποδεικνύοντας τη δυναμική και τη σημασία του κλάδου.

Είμαστε η καρδιά της πόλης μας.

Χωρίς εστίαση δεν υπάρχει τουρισμός.

Δεν υπάρχει ζωή στις γειτονιές.

Δεν υπάρχει ταυτότητα στον τόπο.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Μαλαπέτσας Νικόλαος Κομπογιαννίτης Παναγιώτης