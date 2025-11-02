Εορτή του Προστάτη της Πολεμικής Αεροπορίας 2025- Στατική έκθεση και αεροπορική επίδειξη στην 120 ΠΕΑ στην Καλαμάτα

Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει τον Προστάτη της, Αρχάγγελο Μιχαήλ.

Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω εορτασμού θα πραγματοποιηθούν, στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος στην Καλαμάτα, οι ακόλουθες εκδηλώσεις δράσεις:

Τετάρτη 5 έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, θα λειτουργεί στατική έκθεση αεροσκαφών και οπλικών συστημάτων, της Πολεμικής Αεροπορίας. Η στατική έκθεση μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει αεροσκάφη M-346, T-6, F-4, F-16 και RAFALE της Πολεμικής Αεροπορίας.

Οι ώρες επίσκεψης του κοινού, στη στατική έκθεση, είναι

Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 09:00 – 17:00

Σάββατο: 15:00 – 17:00

Κυριακή: 09:00 – 17:00

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 12:00, θα πραγματοποιηθεί ο Επίσημος Εορτασμός — Δοξολογία στην 120 ΠΕΑ με την συμμετοχή του προσωπικού της Μονάδας και των Πολιτικών και Στρατιωτικών Αρχών της Μεσσηνίας.

Πρόγραμμα Αεροπορικής Επίδειξης

Σάββατο 8 Νοεμβρίου και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί Αεροπορική Επίδειξη, στην Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Καλαμάτας των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6 «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και F-16 «ΖΕΥΣ».