Επέστρεψε στον Θρόνο Της η Παναγία η “Υπαπαντή”

Με την παρουσία πλήθους πιστών από την πόλη της Καλαμάτας, την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας και προσκυνητών που προσήλθαν με τουριστικά λεωφορεία από άλλες περιοχές, τελέσθηκε το πρωί της Δευτέρας 9ης Φεβρουαρίου ε.έ., η Απόδοση της εορτής της Υπαπαντής στον ομώνυμο Μητροπολιτικό Ναό της Καλαμάτας.

Στην ακολουθία του Όρθρου και στην Πανηγυρική Θεία Λειτουργία προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Μάνης κ. Χρυσόστομος, προσκληθείς υπό του οικείου ποιμενάρχου Σεβ. Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου, ο οποίος παρέστη συμπροσευχόμενος από του Ιερού Βήματος και πλαισιωμένου υπό του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας Αρχιμ. Φιλίππου Χαμαργιά, των Αρχιμ. Γεωργίου Μπίζα και Αλεξίου Αρώνη, των Πρωτοπρεσβυτέρων Ειρηναίου Πουλιανίτη και Αντωνίου Μανουσόπουλου, των εφημερίων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Υπαπαντής, Πρωτοπρεσβυτέρων Κρεσφόντου Πουλοπούλου και Σωτηρίου Τζαϊλέα και του Διακόνου Θεοφίλου Κυριάκου.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας εψάλη ο Μικρός Παρακλητικός Κανόνας της Θεοτόκου και κατά την ώρα που οι χοροί των ιεροψαλτών έψαλαν το Μεγαλυνάριο της Πολιούχου της Καλαμάτας “Δεύτε την εικόνα Υπαπαντής…” με ρίγη συγκινήσεως οι κληρικοί μετέφεραν την Ιερά Εικόνα της Παναγίας από τον θρόνο της λιτάνευσης στον μόνιμο Θρόνο Της.

Προ του πέρατος των λατρευτικών εκδηλώσεων και την ολοκλήρωση της Παμμεσηνιακής εορτής της Υπαπαντής, ο Σεβ. Μεσσηνίας, αφού ευχαρίστησε τον Σεβ. Μητροπολίτη Μάνης κ. Χρυσόστομο για την συμμετοχή του στον εορτασμό της Αποδόσεως αναφέρθηκε στο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και στον εικόνισμα της Πολιούχου της Καλαμάτας Παναγίας της «Υπαπαντής», τονίζοντας πως αποτελεί την ελπίδα και την προσδοκία των Καλαματιανών και των Μεσσηνίων. Τέλος ευχαρίστησε για την παρουσία τους τον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Καλαμάτας κ. Αναστάσιο Ηλιόπουλο και τον Αντιδήμαρχο κ. Σαράντο Μαρινάκη.