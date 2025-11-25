Επίδομα μητρότητας: Σοβαρές καταγγελίες – Νέες μητέρες λένε ότι τους το έκοψαν αιφνίδια

«Ασφαλιζόμαστε κανονικά, είμαστε μη μισθωτές, δεν μπορούμε να είμαστε κάτι άλλο πέρα από ελεύθερες επαγγελματίες»

Όπως είπε στο MEGA η κ. Αθηνά, ελεύθερη επαγγελματίας, έλαβε τηλεφώνημα από τη ΔΥΠΑ στις 30 Οκτωβρίου, όπου και ενημερώθηκε ότι δεν θα λάβει το επίδομα μητρότητας.

«Η διοίκηση είπε ότι δεν το έχει στερηθεί καμία μητέρα. Μου είπαν ότι επειδή έχω ΟΕ επιχείρηση και όχι ατομική με μπλοκάκι, δεν θεωρούμαι ελεύθερη επαγγελματίας», είπε.

Η κ. Ναταλία ενημερώθηκε μέσω email πως θα ανακληθεί το επίδομα μητρότητας, ενώ ήδη το είχε λάβει για τέσσερις μήνες.

«Είμαι ελεύθερη επαγγελματίας, σε ΕΕ επιχείρηση. Την προηγούμενη Πέμπτη μου ήρθε email, ότι η ΔΥΠΑ ισχυρίζεται ότι δεν είμαστε ελεύθερες επαγγελματίες όσες δεν έχουμε ατομική επιχείρηση. Αυτό δεν στέκει. Ασφαλιζόμαστε κανονικά, είμαστε μη μισθωτές, δεν μπορούμε να είμαστε κάτι άλλο πέρα από ελεύθερες επαγγελματίες», είπε.

