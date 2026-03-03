Επίσημο μέλος της Εθνικής Ομάδας Ensemble Γυναικών η Βάλια Κοκκορόγιαννη του ΦΟΚ

Σπουδαία στιγμή για τη Βάλια Κοκκορόγιαννη και τον Φιλογυμναστικό Όμιλο Καλαμάτας, καθώς η ταλαντούχα αθλήτρια επιλέχθηκε επίσημα μέλος της Εθνικής Ομάδας Ensemble Γυναικών.

Η επιλογή της νεαρής αθλήτριας από την Καλαμάτα σηματοδοτεί την αναγνώριση της προσπάθειας και του ταλέντου της, φέρνοντας το ελληνικό όνομα σε κορυφαίο επίπεδο διεθνώς. Πρόκειται για σημαντική διάκριση τόσο για την ίδια όσο και για τον σύλλογό της, που βλέπει μια ακόμη αθλήτριά του να φτάνει στην κορυφή.

Η Βασιλική Κοκκορόγιαννη ξεκινά πλέον τη νέα της διαδρομή φορώντας το εθνόσημο, με στόχο νέες επιτυχίες και διακρίσεις για την Ελλάδα.

Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΛΗΣΗ

Ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του αναφέρει: Με τεράστια χαρά και υπερηφάνεια, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε πως η δική μας Βασιλική (Βάλια) Κοκκορόγιαννη είναι πλέον επίσημο μέλος της Εθνικής Ομάδας Ensemble Γυναικών! Η χαρά μας είναι απερίγραπτη, καθώς βλέπουμε άλλη μια αθλήτριά μας να επιλέγεται για να εκπροσωπήσει τα ελληνικά χρώματα στο κορυφαίο επίπεδο. Βάλια μας, πολλά συγχαρητήρια! Η αφοσίωση και το ταλέντο σου σε έφεραν στην κορυφή. Ένα μεγάλο “μπράβο” αξίζει και στις προπονήτριές σου, που με την καθοδήγηση και τη στήριξή τους σε βοήθησαν να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα. Σου ευχόμαστε καλή αρχή στη νέα σου διαδρομή και πολλές επιτυχίες με το εθνόσημο στην καρδιά!”