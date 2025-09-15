Επιτυχές το διήμερο δράσεων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης έναντι σεισμικού κίνδυνου στην Καλαμάτα (pic’s)

Με αφορμή τη συμπλήρωση 39 χρόνων από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας του 1986, το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας επιμελήθηκε διήμερο εκδηλώσεων με τίτλο «OPEN DAYS εθελοντισμού» με δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση του κοινού και τη θωράκισή του έναντι του σεισμικού κινδύνου.

Οι δράσεις έλαβαν χώρα το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 στην Κεντρική Πλατεία – Βασ. Γεωργίου της Καλαμάτας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν:

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας, που με σύνθημα «Παντού στην Ανάγκη», υλοποίησε τις δράσεις: Επίδειξη Πρώτων Βοηθειών, Διαδραστικό παιχνίδι «Φτιάχνω το δικό μου φαρμακείο», Επιτράπεζιο παιχνίδι «Μαθαίνω Α’ Βοήθειες».

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) Νομού Μεσσηνίας, πιστοποιημένη εθελοντική οργάνωση Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση συνεπειών από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές με δραστηριότητα σε Δασɩκές- Αστɩκές Πυρκαγɩές, Έρευνα – Δɩάσωση, & Παροχή Βοηθείας, που υλοποίησε τις δράσεις: “Kids Fire House” & “Escape tent”.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, είναι πιστοποιημένη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, απαρτίζεται από εξειδικευμένους εθελοντές, συμμετέχει σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και μαζικών καταστροφών και δραστηριοποιείται στους τομείς Ορεινή Διάσωση, Αντιμετώπιση Καταστροφών, Υγρό Στοιχείο, Πρώτες Βοήθειες, Τηλεπικοινωνίες, Σκύλοι Έρευνας & Διάσωσης, Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Δράσεις και συμμετείχε με τις δράσεις: Διαδραστικό Κουίζ «Τι γνωρίζω για το σεισμό;», «Escape Tent».

Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με γνώμονα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο στους τομείς Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία (πιστοποιημένη στο ΜΕΟΠΠ), Παροχή Α’ Βοηθειών & Διαχείριση Κρίσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Παροχή Βοήθειας σε Ευάλωτες Ομάδες & Περιοχές, υλοποιώντας τις δράσεις: Διαδραστικό Κουίζ «Τι γνωρίζω για το σεισμό;», «Escape Tent» & “Μνήμες σεισμού”.

Οι «Φίλοι του Ταϋγέτου» που δραστηριοποιούνται στην πυροφύλαξη της περιοχής του Ταϋγέτου, συμμετέχοντας με δράση ενημέρωσης του κοινού και παρουσίαση δράσεων και εξοπλισμού.

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού –Τοπικό Τμήμα Καλαμάτας με βάση το τρίπτυχο Προσωπική Ανάπτυξη – Κοινωνική Προσφορά – Ζωή στη Φύση, πραγματοποίησε τις δράσεις «Στήσε και εσύ τη δική σου σκηνή», «Σακίδιο Επιβίωσης».

Παράλληλα, στον «Τοίχο Μνήμης», οι κάτοικοι της Καλαμάτας είχαν την ευκαιρία να αναρτήσουν τη δική τους Καρτέλα Μνήμης από τον εποχή του σεισμού του 1986. Οι μνήμες αυτές θα ενσωματωθούν στη «Δεξαμενή Μνήμης για τον Σεισμό του 1986» (ψηφιακό αποθετήριο) του Δήμου Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα ερευνητικό και κοινωνικό εγχείρημα που στοχεύει στην καταγραφή των βιωματικών εμπειριών των κατοίκων, στη δημιουργία ενός δημόσιου αρχείου μνήμης και στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και της κοινωνικής ανθεκτικότητας.

Όλες οι μαρτυρίες που θα συγκεντρωθούν (επώνυμες ή ανώνυμες), θα αρχειοθετηθούν με σεβασμό, και εφόσον υπάρχει συναίνεση, θα ενταχθούν σε ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Καλαμάτας ανοιχτή στο κοινό.