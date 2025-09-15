Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
15
Σεπτέμβριος
TOP
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Επιτυχές το διήμερο δράσεων ενημέρωσης ευαισθητοποίησης έναντι σεισμικού κίνδυνου στην Καλαμάτα (pic’s)

Share

Με αφορμή τη συμπλήρωση 39 χρόνων από τον καταστροφικό σεισμό της Καλαμάτας του 1986, το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας επιμελήθηκε διήμερο εκδηλώσεων με τίτλο «OPEN DAYS εθελοντισμού» με δραστηριότητες για την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση του κοινού και τη θωράκισή του έναντι του σεισμικού κινδύνου.

Οι δράσεις έλαβαν χώρα το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 στην Κεντρική Πλατεία – Βασ. Γεωργίου της Καλαμάτας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν:

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας, που με σύνθημα «Παντού στην Ανάγκη», υλοποίησε τις δράσεις:  Επίδειξη Πρώτων Βοηθειών, Διαδραστικό παιχνίδι «Φτιάχνω το δικό μου φαρμακείο», Επιτράπεζιο παιχνίδι   «Μαθαίνω Α’ Βοήθειες».

seismoi 2025 teleti e8elontes4

Η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΟΑΚ) Νομού Μεσσηνίας, πιστοποιημένη εθελοντική οργάνωση Πολιτικής Προστασίας με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση συνεπειών από φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές με δραστηριότητα σε Δασɩκές- Αστɩκές Πυρκαγɩές, Έρευνα – Δɩάσωση, & Παροχή Βοηθείας, που υλοποίησε τις δράσεις: “Kids Fire House” & “Escape tent”.

seismoi 2025 teleti e8elontes5

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης, είναι πιστοποιημένη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, απαρτίζεται από εξειδικευμένους εθελοντές, συμμετέχει σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και μαζικών καταστροφών  και δραστηριοποιείται στους τομείς Ορεινή Διάσωση, Αντιμετώπιση Καταστροφών, Υγρό Στοιχείο, Πρώτες Βοήθειες, Τηλεπικοινωνίες, Σκύλοι Έρευνας & Διάσωσης, Κοινωνικές & Ανθρωπιστικές Δράσεις και συμμετείχε με τις δράσεις: Διαδραστικό Κουίζ «Τι γνωρίζω για το σεισμό;», «Escape Tent».

seismoi 2025 teleti e8elontes2

Ο Εθελοντικός Σύλλογος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, με γνώμονα την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο στους τομείς Πυρασφάλεια & Πυροπροστασία (πιστοποιημένη στο ΜΕΟΠΠ), Παροχή Α’ Βοηθειών & Διαχείριση Κρίσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Παροχή Βοήθειας σε Ευάλωτες Ομάδες & Περιοχές, υλοποιώντας τις δράσεις: Διαδραστικό Κουίζ «Τι γνωρίζω για το σεισμό;», «Escape Tent» & “Μνήμες σεισμού”.

seismoi 2025 teleti e8elontes1

Οι «Φίλοι του Ταϋγέτου» που δραστηριοποιούνται στην πυροφύλαξη της περιοχής του Ταϋγέτου, συμμετέχοντας με δράση ενημέρωσης του κοινού και παρουσίαση δράσεων και εξοπλισμού.

Το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού –Τοπικό Τμήμα Καλαμάτας με βάση το τρίπτυχο Προσωπική Ανάπτυξη – Κοινωνική Προσφορά – Ζωή στη Φύση,  πραγματοποίησε τις δράσεις «Στήσε και εσύ τη δική σου σκηνή», «Σακίδιο Επιβίωσης».

seismoi 2025 teleti e8elontes3

Παράλληλα, στον «Τοίχο Μνήμης», οι κάτοικοι της Καλαμάτας είχαν την ευκαιρία να αναρτήσουν τη δική τους Καρτέλα Μνήμης από τον εποχή του σεισμού του 1986. Οι μνήμες αυτές θα ενσωματωθούν στη «Δεξαμενή Μνήμης για τον Σεισμό του 1986» (ψηφιακό αποθετήριο) του Δήμου Καλαμάτας. Πρόκειται για ένα ερευνητικό και κοινωνικό εγχείρημα που στοχεύει στην καταγραφή των βιωματικών εμπειριών των κατοίκων, στη δημιουργία ενός δημόσιου αρχείου μνήμης και στην ανάδειξη της τοπικής ιστορίας και της κοινωνικής ανθεκτικότητας.

seismoi 2025 teleti e8elontes7

Όλες οι μαρτυρίες που θα συγκεντρωθούν (επώνυμες ή ανώνυμες), θα αρχειοθετηθούν με σεβασμό, και εφόσον υπάρχει συναίνεση, θα ενταχθούν σε ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Καλαμάτας ανοιχτή στο κοινό.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ