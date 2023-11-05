ΕΠΣΜ: Οι κλήσεις για την Γ Φάση προεπιλογής των Μικτών ομάδων

Σε προπόνηση προεπιλογής καλούνται οι κάτωθι για τους ποδοσφαιριστές, που είναι γεννημένοι το 2008 και 2009 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6/11/2023 στις 15.30 στο γήπεδο της ΕΠΣΜ.
Παρακαλούνται οι ποδοσφαιριστές να έχουν μαζί τους την κάρτα υγείας.
|ΑΙΑΝΤΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008, ΤΟΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2008, ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2009, ΜΑΘΙΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2009, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008, ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ 2009, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008, ΜΠΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008
|ΔΑΝΑΟΣ
|ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2009, ΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009, ΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2009
|ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ
|ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009, ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2008, ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008, ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2008, ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2008
|ΠΣ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ
|ΡΕΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009, ΒΑΡΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2008, ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2008, ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2008
|ΑΟ ΠΑΤΙΣΤΑ
|ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008, ΓΕΡΑΣΙΜ ΑΛΕΞ 2008, ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009, ΜΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2008
|ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ
|ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2009
|ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
|ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2008, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008
|ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ
|ΠΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2008
|ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
|ΚΡΑΚΟΥΛΙ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 2008, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2008
|ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ
|ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008, ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2009, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009
|ΑΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
|ΦΡΙΤΖΗΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2009 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008
|ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
|ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009
|ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ
|ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008
|ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ
|ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008