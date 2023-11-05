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ΕΠΣΜ: Οι κλήσεις για την Γ Φάση προεπιλογής των Μικτών ομάδων

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Σε προπόνηση προεπιλογής καλούνται οι κάτωθι για τους ποδοσφαιριστές, που είναι γεννημένοι το 2008 και 2009 θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 6/11/2023 στις 15.30 στο γήπεδο της ΕΠΣΜ.

Παρακαλούνται οι ποδοσφαιριστές να έχουν μαζί τους την κάρτα υγείας.

ΑΙΑΝΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 ΣΑΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008, ΤΟΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 2008, ΚΙΟΣΣΕΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2009, ΜΑΘΙΟΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 2009, ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008, ΚΟΜΠΟΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΣ 2009, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008, ΜΠΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008
ΔΑΝΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2009, ΚΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2009, ΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 2008, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2009
ΑΕΠΣ ΑΡΙΣ ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2008, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009, ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2008, ΠΑΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008, ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2008, ΦΑΛΗΡΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 2008
ΠΣ Η ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΡΕΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2009, ΒΑΡΕΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 2008, ΒΑΡΕΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2008, ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2008

 
ΑΟ ΠΑΤΙΣΤΑ ΤΣΑΚΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008, ΓΕΡΑΣΙΜ ΑΛΕΞ 2008, ΓΙΑΜΑΡΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2009, ΜΑΤΖΟΥΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 2008
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΟΥΛΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2009
ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 2008, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2008
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΛΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 2008
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

 ΚΡΑΚΟΥΛΙ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ 2008, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2008
ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 2008, ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2009, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2009
ΑΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΦΡΙΤΖΗΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 2009 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2009
ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 2008
ΠΑΝΘΟΥΡΙΑΚΟΣ ΣΕΝΤΕΜΕΝΤΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2008
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