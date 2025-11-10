Έρευνα: Γιατί οι νέοι είναι τόσο δυστυχισμένοι σήμερα;

Έρευνες που εξετάζουν την ευτυχία σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας είχαν καταλήξει ότι έχει ένα συγκεκριμένο… σχήμα. Πρόκειται για ένα U-σχήμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η ευτυχία -και ως εκ τούτου η ευημερία των ανθρώπων- μειώνεται μετά τη νεότητα και στη συνέχεια αυξάνεται ξανά μετά τη μέση ηλικία. Το ίδιο μοτίβο έχει παρατηρηθεί και στις μελέτες για τη δυστυχία, που δείχνουν μια κορύφωση στη μέση ηλικία και μια μείωση στη συνέχεια. Όμως μια καινούργια έρευνα δείχνει ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Νέα μελέτη για την κακή ψυχική κατάσταση, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό PLOS One, βασισμένη σε δεδομένα από 44 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, δείχνει ότι αυτό το καθιερωμένο μοτίβο έχει αλλάξει. Τώρα βλέπουμε μία κορύφωση της δυστυχίας στους νέους, η οποία και μειώνεται με την ηλικία. Η αλλαγή αυτή δεν οφείλεται στο ότι οι μεσήλικες και οι ηλικιωμένοι έγιναν πιο ευτυχισμένοι, αλλά στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας των νέων.

