Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
16
Φεβρουάριος
TOP
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε “Red Code” ξανά η Πελοπόννησος – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Share

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τέθηκαν τέσσερις περιοχές της χώρας (ΠελοπόννησοςΔυτική ΕλλάδαΙόνιο και Ήπειρος) λόγω της κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, που αναμένεται να εκδηλωθούν από αύριο Τρίτη (17.2.26).

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η νέα κακοκαιρία θα πλήξει με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους από το απόγευμα της Δευτέρας τη Λέσβο και τη Χίο και από την Τρίτη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου Πελάγους και Ήπειρο.

Για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων, έθεσε σε κατάσταση «Red Code», η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση «Red Code» την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια Ηπείρου, μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, που εκδόθηκε από την ΕΜΥ.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode