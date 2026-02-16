Σε “Red Code” ξανά η Πελοπόννησος – Συστάσεις από την Πολιτική Προστασία

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» τέθηκαν τέσσερις περιοχές της χώρας (Πελοπόννησος, Δυτική Ελλάδα, Ιόνιο και Ήπειρος) λόγω της κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους, που αναμένεται να εκδηλωθούν από αύριο Τρίτη (17.2.26).

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η νέα κακοκαιρία θα πλήξει με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους από το απόγευμα της Δευτέρας τη Λέσβο και τη Χίο και από την Τρίτη, την Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιονίου Πελάγους και Ήπειρο.

Για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και παράκτιων πλημμυρών λόγω των θυελλωδών ανέμων, έθεσε σε κατάσταση «Red Code», η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε σε κατάσταση «Red Code» την Περιφέρεια Πελοποννήσου, την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια Ηπείρου, μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, που εκδόθηκε από την ΕΜΥ.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο αυτό, οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.).

