Θετική εξέλιξη στη σύναψη Σ.Σ.Ε. για τους εργαζόμενους στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά από ένα πολύχρονο, απαιτητικό, επίπονο και εντατικό κύκλο προσπαθειών και συλλογικού αγώνα των εργαζόμενων με πολύμορφες κινητοποιήσεις, για τη σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας, τελικά πετύχαμε θετικό αποτέλεσμα. Την πρόσκληση για τη σύναψη ΣΣΕ απεύθυνε ο Σύλλογος ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ, πριν ένα χρόνο περίπου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού πριν λίγες μέρες, έλαβε απόφαση για τη σύναψη ΣΣΕ με το Σύλλογο με συγκεκριμένο περιεχόμενο.

Ως σύλλογος επανειλημμένα έχουμε δηλώσει, ότι το περιεχόμενο της πρότασης της Διοίκησης, απέχει κατά πολύ από την πρόταση του Συλλόγου, όπως αυτή είχε εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση το Φεβρουάριο 2024, είναι όμως αποτέλεσμα ουσιαστικής διαπραγμάτευσης. Περιέχει ένα μίνιμουμ παροχών εισοδηματικού χαρακτήρα, αλλά και θεσμικών, που συμφωνήθηκαν, μετά από σειρά κινητοποιήσεων, οι οποίες όλες κρίνονται ικανοποιητικές και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά μόνο μέχρι ενός σημείου.

Είναι γεγονός ότι οι όροι εργασίας, εξαιτίας των αμέτρητων αντεργατικών νόμων που έχουν ψηφιστεί όλα τα προηγούμενα χρόνια από τις μνημονιακές κυβερνήσεις, έχουν κατακερματιστεί και εξατομικευθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε η σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας παραμένει δυνατή σε μεγάλο βαθμό, μόνο κατ’ όνομα. Δεν είναι πραγματικά συλλογικές οι ρυθμίσεις, δηλαδή καθολικές και δεν επενεργούν διαρκώς, δηλαδή έχουν ημερομηνία λήξης, οπότε τίθενται ξανά επί τάπητος προς συζήτηση. Στον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ η ασταμάτητη κατηγοριοποίηση των εργαζόμενων (συμβασιούχοι έργου, εργολαβικοί, ειδικό καθεστώς ανά υπηρεσιακή μονάδα και τα αμέτρητα παραθυράκια για ειδική/ατομική μεταχείριση (μπόνους, επιμίσθια, ωράρια, εργοδότες) δημιουργεί ένα πύργο της Βαβέλ από δικαιώματα και εργασιακές σχέσεις. Αυτό δημιουργεί πραγματικά εμπόδια από τυπικής/νομικής άποψης για καθολική εφαρμογή της Σ.Σ.Ε. στους εργαζόμενους που παρέχουν την εργασία τους στον Οργανισμό με το ένα ή το άλλο πλαίσιο.

Ο Σύλλογος μας προσπαθεί να κινείται με όλους τους δυνατούς τρόπους, αντίθετα προς αυτό το ρεύμα της εξατομίκευσης και της εργασιακής ρευστότητας, χρειάζεται όμως ακόμα πολύς αγώνας για να μη συμβαίνει αυτό και να επιτευχθούν οι αναγκαίες διευρύνσεις στο πεδίο εφαρμογής της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.

Πλέον, η Συλλογική Σύμβαση όπως εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού θα πάρει το δρόμο προς τις υπηρεσίες του ΥΠΑΑΤ, αλλά και τους πολιτικούς προϊστάμενους με τελευταίο τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Εν συνεχεία, χρειάζεται τις ανάλογες εγκρίσεις από τις υπηρεσίες του ΓΛΚ και βεβαίως από τον τελικό υπογράφοντα Υπουργό Οικονομικών. Ο Σύλλογος θα υπογράψει τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κατόπιν των εγκρίσεων αυτών και αφού λάβει εντολή από τη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου που θα γίνει σε εύθετο χρόνο.

Μέχρι τότε, στόχος είναι για το Σύλλογο εργαζομένων ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ είναι να υποστηρίξει τη διαδικασία στα δύο Υπουργεία, με ποικιλόμορφες κινητοποιήσεις, ώστε να υπάρξει έγκριση του περιεχομένου της ΣΣΕ. Σε αυτή την προσπάθεια δεν πρέπει να λείψει κανένας εργαζόμενος. Όλοι στην πρώτη γραμμή μέχρι την τελική επικύρωσή της Σ.Σ.Ε. και την υπογραφή της.

Ο Πρόεδρος του πανελλήνιου Συλλόγου

Εργαζομένων ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ