Τελευταία Νέα
97.3best
Τρίτη
23
Σεπτέμβριος
TOP
ΔΙΕΘΝΗ

Ερντογάν: Νέα πρόκληση από το βήμα του ΟΗΕ – «Καλώ τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει τη “Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου”»

Share

Στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, μίλησε το βράδυ της Τρίτης 23.09.2025 ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που προκάλεσε τη χώρα μας ανοιχτά για ακόμη μία φορά στο ζήτημα της Κύπρου.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στο ζήτημα της Κύπρου, αναφέροντας ότι ενεργειακές συμφωνίες, αποκλείουν τους τουρκοκύπριους και προειδοποίησε ότι τέτοιες ενέργειες που μας αποκλείουν δεν θα είναι επιτυχείς. Όπως τόνισε «η Τουρκία έχει δικαιώματα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου».

Ακόμη είπε ότι είναι ετοιμοι για συνεργασία στα ενεργειακά με την Ελλάδα «και περιμένουμε ίδια αντιμετώπιση» ενώ έτεινε χείρα φιλίας για το Αιγαίο.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΔΙΕΘΝΗ

ΔΙΕΘΝΗ