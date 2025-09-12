EuroBasket 2025: Ελλάδα – Τουρκία 68-94: Η Εθνική έκανε τη χειρότερη εμφάνισή της στο τουρνουά και πηγαίνει για το χάλκινο

Η Εθνική έκανε τη χειρότερη εμφάνισή της στο EuroBasket 2025 στον ημιτελικό με την Τουρκία, ηττήθηκε με 68-94 και πηγαίνει στον μικρό τελικό για να διεκδικήσει με τη Φινλανδία το χάλκινο μετάλλιο. Μυθική εμφάνιση από τον Ερτζάν Οσμάνι.

Το όνειρο της συμμετοχής στον τελικό του EuroBasket 2025 έσβησε το βράδυ της Παρασκευής (12/9) για την Εθνική.

Η Ελλάδα ηττήθηκε με 68-94 από την Τουρκία στην Arena Riga, σε ένα εφιαλτικό σαραντάλεπτο που εξελίχθηκε σε μαρτύριο. Αντίπαλος στον μικρό τελικό της Κυριακής (14/9 στις 17:00) θα είναι η Φινλανδία, που νωρίτερα έχασε από τη Γερμανία (98-86).

Ο Ερτζάν Οσμάνι έκανε τεράστια ζημιά με το σκοράρισμά του (28 πόντοι, 5/7 δίποντα, 6/8 τρίποντα), ο Τζέντι Όσμαν -αμφίβολος μέχρι και λίγη ώρα πριν από το ματς- δεν είχε αντίπαλο στο ανοιχτό γήπεδο κι ο Άλπερεν Σενγκούν γέμισε τη στατιστική του (15 πόντοι, 12 ριμπάουντ, 6 ασίστ) δημιουργώντας τεράστια ρήγματα στην άμυνα της Εθνικής.

