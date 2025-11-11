Πληθαίνουν οι καταγγελίες από καταναλωτές: Άδικα πρόστιμα για ρευματοκλοπή που δεν διαπράχθηκε

Αρκετοί είναι οι καταναλωτές που δηλώνουν ότι κατηγορούνται άδικα για ρευματοκλοπή, μετά από υποτυπώδεις, όπως επισημαίνουν, ελέγχους του ΔΕΔΔΗΕ.

Τα σχετικά παράπονα έχουν πληθύνει τον τελευταίο καιρό, για πρόστιμα με αφορμή διαφορές στην κατανάλωση ή ακόμα και σπασμένες σφραγίδες που μπορεί να οφείλονται σε οποιονδήποτε άλλο λόγο. Μάλιστα, οι καταναλωτές αυτοί είναι δύσκολο στη συνέχεια να βρουν το δίκιο τους και να τεκμηριώσουν ότι είναι αθώοι. Τα δε πρόστιμα για τη ρευματοκλοπή μπορούν να φτάσουν σε χιλιάδες ευρώ, καθώς υπολογίζονται με βάση την υποτίθεται κλεμμένη κατανάλωση.