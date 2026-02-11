Έξυπνο εσώρουχο είναι το πρώτο όργανο που μετρά τα αέρια του εντέρου

Εσείς πόσες φορές αεριστήκατε σήμερα; Η απάντηση ίσως δίνει μια εικόνα για την υγεία του εντέρου σας.

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα «έξυπνο εσώρουχο» που όπως υποστηρίζουν είναι το πρώτο εργαλείο που καταγράφει με ακρίβεια τις φύσες, όπως ονομάζονται στην ιατρική τα εντερικά αέρια.

Η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να καλύψει ένα κενό στην γαστρεντερολογία, αναφέρει η ερευνητική ομάδα στην επιθεώρηση Biosensors and Bioelectronics.

Εδώ και δεκαετίες, οι γιατροί δυσκολεύονται να καταγράψουν και παρακολουθήσουν τον μετεωρισμό, όπως είναι γνωστό το υπερβολικό πέρδεσθαι.

Όπως το έθεσε το 2000 ο γαστρεντερολόγος Μάικλ Λέβιτ, γνωστός στον χώρο του ως Βασιλιάς της Πορδής, «είναι πρακτικά αδύνατο για έναν γιατρό να καταγράψει αντικειμενικά την παρουσία υπερβολικής ποσότητας αερίου με τα διαθέσιμα τεστ».

Για να ξεπεράσουν το πρόβλημα, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ ανέπτυξαν έναν αισθητήρα που στερεώνεται στο εσωτερικό του εσωρούχου και ανιχνεύει το υδρογόνο, βασικό συστατικό των εντερικών αερίων.

