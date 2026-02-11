Τελευταία Νέα
Έξυπνο εσώρουχο είναι το πρώτο όργανο που μετρά τα αέρια του εντέρου

Εσείς πόσες φορές αεριστήκατε σήμερα; Η απάντηση ίσως δίνει μια εικόνα για την υγεία του εντέρου σας.

Ερευνητές στις ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα «έξυπνο εσώρουχο» που όπως υποστηρίζουν είναι το πρώτο εργαλείο που καταγράφει με ακρίβεια τις φύσες, όπως ονομάζονται στην ιατρική τα εντερικά αέρια.

Η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να καλύψει ένα κενό στην γαστρεντερολογία, αναφέρει η ερευνητική ομάδα στην επιθεώρηση Biosensors and Bioelectronics.

Όπως το έθεσε το 2000 ο γαστρεντερολόγος Μάικλ Λέβιτ, γνωστός στον χώρο του ως Βασιλιάς της Πορδής, «είναι πρακτικά αδύνατο για έναν γιατρό να καταγράψει αντικειμενικά την παρουσία υπερβολικής ποσότητας αερίου με τα διαθέσιμα τεστ».

Για να ξεπεράσουν το πρόβλημα, οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ ανέπτυξαν έναν αισθητήρα που στερεώνεται στο εσωτερικό του εσωρούχου και ανιχνεύει το υδρογόνο, βασικό συστατικό των εντερικών αερίων.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

