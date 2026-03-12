Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι νέοι κωδικοί στο Ε2 που ξεκλειδώνουν τις φοροαπαλλαγές

Με την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να συμπληρώσουν το αναθεωρημένο έντυπο Ε2 της εφορίας, το οποίο μεταξύ άλλων ενσωματώνει τις νέες φοροαπαλλαγές σε όσους μίσθωσαν μακροχρόνια κατοικίες που ήταν κενές ή σε βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Οι νέοι κωδικοί

Η σημαντικότερη μεταβολή αφορά τους κωδικούς 64 και 65, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες μισθώσεων:

Κωδικός 65: Συμπληρώνεται από ιδιοκτήτες που απέσυραν ακίνητα από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης (π.χ. Airbnb, Booking) εντός του 2024, προχωρώντας σε μακροχρόνια εκμίσθωση τριετούς διάρκειας το 2025.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του insider.gr πατώντας εδώ 

