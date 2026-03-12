Φορολογικές δηλώσεις 2026: Οι νέοι κωδικοί στο Ε2 που ξεκλειδώνουν τις φοροαπαλλαγές

Με την έναρξη της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να συμπληρώσουν το αναθεωρημένο έντυπο Ε2 της εφορίας, το οποίο μεταξύ άλλων ενσωματώνει τις νέες φοροαπαλλαγές σε όσους μίσθωσαν μακροχρόνια κατοικίες που ήταν κενές ή σε βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Οι νέοι κωδικοί

Η σημαντικότερη μεταβολή αφορά τους κωδικούς 64 και 65, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος για συγκεκριμένες κατηγορίες μισθώσεων:

Κωδικός 64: Αφορά ακαθάριστα εισοδήματα από εκμίσθωση κατοικίας η οποία παρέμεινε κενή κατά τα έτη 2022, 2023 και 2024. Προϋπόθεση για την απαλλαγή είναι η σύναψη μισθωτηρίου συμβολαίου τουλάχιστον τριετούς διάρκειας εντός του 2025. Τα ποσά αυτά μεταφέρονται στη συνέχεια στους κωδικούς 119-120 του Πίνακα 6 στο Ε1.

Κωδικός 65: Συμπληρώνεται από ιδιοκτήτες που απέσυραν ακίνητα από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης (π.χ. Airbnb, Booking) εντός του 2024, προχωρώντας σε μακροχρόνια εκμίσθωση τριετούς διάρκειας το 2025.

