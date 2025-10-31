Φορολογικό νομοσχέδιο: Οι τέσσερις στοχεύσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών

Επί του σχεδίου νόμου «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία», μίλησε στην πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

“Έχουμε στα χέρια μας ένα νομοσχέδιο που δεν είναι απλώς ένα «φορολογικό πακέτο». Δεν πρόκειται για «παροχές» που ορίζονται απλώς από ορισμένες μεταβολές σε φορολογικούς συντελεστές. Ούτε πρόκειται για ένα κλασικό «πακέτο μέτρων». Είναι ένα καλά μελετημένο και ζυγισμένο σύνολο παρεμβάσεων που «χτίζουν» πάνω στην οικονομική σταθερότητα , χωρίς να την διακυβεύουν ούτε στο ελάχιστο. Θέλω να υπογραμμίσω με μεγάλη σαφήνεια και θέλω να επαναλάβω ότι πρόκειται για ΜΟΝΙΜΑ μέτρα. Κοστίζουν 1,76 δισ. ευρώ την πρώτη χρονιά. Το πραγματικό μεσοσταθμικό κόστος των μέτρων είναι 2,5 δισ. από το 2027, γιατί έρχονται και οι φοροαπαλλαγές των ελευθέρων επαγγελματιών οι οποίες θα μπουν στις αρχές του 2027. Άρα, το μέσο κόστος είναι αυτό.

Και είναι ένα νομοσχέδιο που έχει προκύψει έπειτα από συστηματική δουλειά και μελέτη μηνών. Δεν θα κουραστώ να υπογραμμίζω την τεράστια συμβολή του υφυπουργού κ. Θάνου Πετραλιά στην κατάρτιση αυτού του νομοσχεδίου. Είναι ένας δημόσιος λειτουργός ο οποίος πραγματικά τιμά κάθε πτυχή του αξιώματός του.

Από εκεί και πέρα ο στόχος μας ήταν να υπηρετήσουμε αναπτυξιακούς και κοινωνικούς στόχους. Να οικοδομήσουμε μια πιο ισχυρή κοινωνία και μια πιο ισχυρή οικονομία.

Είναι δηλαδή ένα σύνολο παρεμβάσεων με το οποίο φιλοδοξούμε να κρατήσουμε ενεργό και να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο τον μεγάλο «ενάρετο κύκλο» της οικονομίας. Έναν ενάρετο κύκλο που ορίζεται από τη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την κοινωνική και φορολογική δικαιοσύνη.

Είναι μια μεταρρύθμιση που στοχεύει να υποστηρίξει την ελληνική οικογένεια, τη μεσαία τάξη, τους νέους και την περιφέρεια της χώρας μας. Να δημιουργήσει παράλληλα νέα κίνητρα για επενδύσεις σε τομείς στρατηγικής σημασίας.

Και δεν χρειάζεται νομίζω να υπενθυμίσω μεταξύ μας ότι το νομοσχέδιο αυτό έρχεται σε μια διεθνή και ειδικότερα ευρωπαϊκή συγκυρία όπου σε πολλές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες αναζητούνται περικοπές λόγω υψηλών ελλειμμάτων. Δεν γίνεται λόγος αυτή την ώρα στην Ευρώπη για πακέτα ενισχύσεων. Παρόλα αυτά η Ελλάδα μπορεί αυτή την ώρα να τολμήσει μια πολιτική ενίσχυσης, ασφαλώς με μεγάλη προσοχή, σύνεση, μέτρο και πάνω από όλα με στόχευση.

Το νομοσχέδιο είναι μια συνολική και καλά σχεδιασμένη πολιτική πρωτοβουλία, εγώ θα πω μία μεταρρύθμιση γιατί αλλάζει τη φιλοσοφία της φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, στον πυρήνα της, και έχει επτά (7) συγκεκριμένους στόχους ή κατηγορίες. Ένας πολίτης ή μια οικογένεια μπορεί να εντάσσεται σε μία ή σε περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές και να έχει ένα ή περισσότερα οφέλη ταυτόχρονα.

Ξεκινώ από την καρδιά της μεταρρύθμισης που είναι η αναμόρφωση της φορολογικής κλίμακας εισοδήματος.

Μειώνουμε κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες όλους τους βασικούς συντελεστές από τις 10.000 έως τις 40.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει:

Από 22% σε 20% για εισοδήματα 10-20.000 ευρώ.

Από 28% σε 26% για εισοδήματα 20-30.000 ευρώ.

Από 36% σε 34% για εισοδήματα 30-40.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, εισάγουμε νέο ενδιάμεσο συντελεστή 39% για εισοδήματα 40-60.000 ευρώ, διατηρώντας τον συντελεστή 44% μόνο για τα πολύ υψηλά εισοδήματα.

Η «μεγάλη εικόνα» από την συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι ότι περισσότεροι απο 4 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα δουν το εισόδημά τους να αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Αυτή είναι η πρώτη στόχευση των πολιτικών μέτρων, η οποία γίνεται στις συγκεκριμένες εισοδηματικές κατηγορίες που προσδιορίζουν ευρύτερα τη μεσαία τάξη. Πρόκειται για μια ουσιαστική ελάφρυνση φορολογικών υποχρεώσεων. Εγώ θα σας πω αυτό που λέει και ο υφυπουργός είναι η μεγαλύτερη φοροαπαλλαγή στη μεταπολίτευση.

Η δεύτερη στόχευση είναι αμιγώς δημογραφική και αφορά την περαιτέρω μείωση των συντελεστών.

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής για τα πρώτα 20.000 ευρώ μειώνεται σε:

18% για οικογένειες με ένα παιδί.

16% για δύο παιδιά.

9% για τρία παιδιά.

Και μηδενίζεται για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά.

Κι αυτό ισχύει και για τους δυο γονείς , αν και οι δύο είναι εργαζόμενοι.

Για τα επόμενα εισοδηματικά κλιμάκια οι μειώσεις συνεχίζονται. Θέλω να σας δώσω ένα παράδειγμα , για να το καταλάβουμε όλοι.

Σε ένα ζευγάρι με εισόδημα 25.000 ευρώ ο καθένας.

Χωρίς παιδιά, το όφελος είναι 600 ευρώ το χρόνο.

Με ένα παιδί είναι 1.200 ευρώ το χρόνο.

Με δύο παιδιά, 1800 ευρώ το χρόνο.

Με τρία παιδιά, 3.400 ευρώ τον χρόνο και με τέσσερα παιδιά, φτάνει τα 7.200 το χρόνο.

Έχουμε δημιουργήσει μάλιστα και μία ειδική πλατφόρμα όπου κάθε πολίτης μπορεί να δει το όφελος για την οικογένεια του στο https://www.taxcalc2025. minfin.gr/ . Μέχρι χτες το βράδυ την είχαν επισκεφθεί 520.000 συμπολίτες μας.

Να προσθέσω ότι εξαιρούνται από το τεκμαρτό εισόδημα νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα κατά το έτος γέννησης τέκνου και τα επόμενα δύο έτη, κάτι που υπολογίζουμε ότι ωφελεί περίπου 6000 νέες μητέρες. Αυτή η πολιτική συμβάλλει στην υποστήριξη των γονέων. Είναι άλλη μια πτυχή της ευρύτερης πολιτικής.

Αναγνωρίζουμε ότι όλα αυτά δεν είναι πανάκεια. Πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα, πολύ γρήγορα. Και θα το κάνουμε. Είναι όμως ένα βήμα σε μια πορεία με πολλούς σταθμούς για μια ισχυρότερη και πληρέστερη πολιτική υποστήριξης της γονεϊκότητας και αντιμετώπισης της δημογραφικής πρόκλησης. Εγώ θα το πω πολύ τηλεγραφικά και πολύ κωδικοποιημένα. Το δημογραφικό είναι το υπαρξιακό ζήτημα της Ελλάδας για τις επόμενες δεκαετίες. Η μεταρρύθμιση αυτή από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα, η μεταρρύθμιση αυτή όμως αναγνωρίζει το πρόβλημα. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η φορολογική πολιτική σε οικογένειες με πολλά παιδιά για να μπορέσει να τις υποστηρίξει περισσότερο. Έχουν γίνει και πολλά άλλα μέτρα από αυτή την κυβέρνηση και πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε αυτό το πραγματικά υπαρξιακό ζήτημα για τη χώρα μας.

Κυρίες και Κύριοι Βουλευτές,

Η τρίτη στόχευση αφορά στους νέους έως 30 ετών. Το νομοσχέδιο περιέχει σημαντικά κίνητρα για τους νέους έως 25 ετών αφού για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ μηδενίζεται πλήρως ο φόρος εισοδήματος. Για τους νέους 26 έως 30 ετών ο αντίστοιχος συντελεστής περιορίζεται στο 9%.

Ένα παιδί 24 ετών με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, σήμερα πληρώνει 2.000 φόρο το χρόνο. Πλέον δεν θα πληρώνει τίποτα και θα εξοικονομεί 167 ευρώ το μήνα που θα τα δει ο μισθωτός, όλοι οι μισθωτοί, από αυτή την αλλαγή, θα τα δουν από την 1η Ιανουαρίου είτε του Ιδιωτικού είτε του Δημοσίου τομέα ως αύξηση στο μισθό τους.

Και άκουσα ενστάσεις ότι είναι λίγοι οι εργαζόμενοι νέοι. Δεν είναι έτσι. Είναι 260.000, εκ των οποίων οι 70.000 είναι κάτω των 25 ετών. Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν είναι λίγοι.

Κι αυτή είναι μία πρωτοβουλία για την υποστήριξη τους που προκύπτει μέσα από το μέρισμα σταθερότητας, το οποίο δικαιούνται με το παραπάνω. Θα έλεγα ακόμα ότι είναι μια πρωτοβουλία επένδυσης στους νέους. Μια έμπρακτη ενθάρρυνση στον αγώνα που κάθε νέος κάνει για να αρχίσει και να στεριώσει την επαγγελματική του διαδρομή.

Η τέταρτη στόχευση πραγματοποιείται στην περιφέρεια. Ενισχύουμε την περιφέρεια και τις ακριτικές περιοχές αρχικά μέσα από τη σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στις κύριες κατοικίες οικισμών έως 1500 κατοίκους. Ειδικά στην Περιφερειακή Κοινότητα Έβρου το όριο ορίζεται στους 1700 κατοίκους, ώστε να ενταχθεί στο μέτρο και η Νέα Βύσσα. Από το 2026 ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται κατά 50% και από το 2027 καταργείται πλήρως με εξαίρεση κατοικίες μεγάλης αξίας άνω των 400.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας το μέτρο αγγίζει 1 εκατομμύριο δικαιώματα επί κατοικιών σε 12.720 οικισμούς (από τους συνολικά 13.586). Προστίθενται εδώ οι παρεμβάσεις στο ελάχιστο εισόδημα ελευθέρων επαγγελματιών, επεκτείνεται η πρόβλεψη για μείωση 50% του ελάχιστου εισοδήματος που ισχύει σήμερα για οικισμούς με πληθυσμό έως 500 ατόμων ή δημοτικές κοινότητες εκτός Αττικής με πληθυσμό έως 1500 άτομα. Κατά συνέπεια, στο μειωμένο ποσό εντάσσονται ακόμη 176 οικισμοί οι οποίοι οριακά ήταν εκτός της προηγούμενης ρύθμισης.

Πρόκειται για συνδυασμένες πρωτοβουλίες στήριξης στους κατοίκους της υπαίθρου. Επίσης, μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά του Αιγαίου, δηλαδή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, του νομού Έβρου (Σαμοθράκη) και του νομού Δωδεκανήσων με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους. Ο στόχος είναι η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας η οποία ταυτίζεται με την ενδυνάμωση της εθνικής παρουσίας στα νησιά, στους οικισμούς και στις περιοχές αυτές. Τόποι της πατρίδας μας που μπορούν να αποτελούν υπόδειγμα ζωής με ποιότητα, δημιουργικότητα και γνησιότητα.

Η πέμπτη στόχευση του νομοσχεδίου αφορά την ακίνητη περιουσία. Η φορολογία εισοδήματος από ακίνητα μειώνεται γιατί εισάγεται ένας ενδιάμεσος συντελεστής της τάξης του 25% για ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ που ισοδυναμεί με ελάφρυνση και υποστήριξη των μικροιδιοκτητών. Η φορολογική ελάφρυνση και υποστήριξη σε αυτό το επίπεδο πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει στην περαιτέρω μείωση της φοροδιαφυγής και τελικά στη διατήρηση, ακόμη και στην αύξηση των σωρευτικών εσόδων από την κατηγορία αυτή. Και εγώ θα έλεγα αυτό να το δει κανείς αθροιστικά, συνδυαστικά και με το άλλο μέτρο το οποίο είχαμε ανακοινώσει την Τρίτη του Πάσχα που θα εφαρμοστεί στο τέλος του Νοεμβρίου, την επιστροφή του ενός ενοικίου στο 80% των ενοικιαστών.

Ταυτόχρονα, επεκτείνεται για ολόκληρο το 2026 η αναστολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές καθώς και η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για τρία έτη για τις μακροχρόνιες μισθώσεις κενών κατοικιών. Η στόχευσή μας είναι ξεκάθαρη: Ενίσχυση της προσφοράς κατοικίας, περιορισμός στην πίεση τιμών και ενοικίων. Ιδιαίτερη πρόνοια υπάρχει εδώ για πολύτεκνες οικογένειες και δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν στην περιφέρεια, αναφέρομαι σε ένστολους, σε εκπαιδευτικούς, σε γιατρούς.

Η έκτη στόχευση είναι στα τεκμήρια διαβίωσης τα οποία μειώνουμε κατά 30-35% για κατοικίες και αυτοκίνητα. Τα τεκμήρια για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν μετά το 2010 θα υπολογίζονται βάσει ρύπων, ένα σύστημα δικαιότερο και οικολογικά ορθό. Εξαιρούνται, επίσης, από το ελάχιστο τεκμήριο των 3000 ευρώ τα εξαρτώμενα τέκνα που έχουν δικό τους εισόδημα. Και μόνο από αυτή την παρέμβαση υπολογίζουμε ότι ωφελούνται 477.000 φορολογούμενοι.

Η έβδομη στόχευση πραγματοποιείται με συγκεκριμένες μισθολογικές ρυθμίσεις, με την αναμόρφωση μισθολογίων που

υπάρχει στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου. Ήδη, από την 1η Οκτωβρίου, έχει ενεργοποιηθεί η αύξηση αποδοχών στα σώματα ασφαλείας, Αστυνομία, Πυροσβεστική και Λιμενικό η οποία μεσοσταθμικά θα είναι 110 ευρώ τον μήνα, ενώ σε στελέχη με πολλά έτη υπηρεσίας το ποσό ξεπερνά τα 200 ευρώ μηνιαίως.

Και δεν είναι οι πρώτες αυξήσεις αυτές που γίνονται. Αυτή η Κυβέρνηση ξεπάγωσε το μισθολόγιο του Δημοσίου μετά από 14 χρόνια. Και να θυμίσουμε ότι η οριζόντια αύξηση του 2024 κατά 70 ευρώ μηνιαίως, που συνοδεύτηκε από αυξήσεις στα οικογενειακά επιδόματα και το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών, έπαιξαν και όλα αυτά μαζί σωρευτικά τον δικό τους ρόλο.

Και αν σε αυτά προσθέσετε τις αυξήσεις του 2025 και του 2026, πλέον είναι και συνδεδεμένες και με τον κατώτατο μισθό, σωρευτικά η άνοδος των αποδοχών στα Σώματα Ασφαλείας ξεπερνά τα 300 ευρώ μηνιαίως. Ενισχύουμε, λοιπόν, έμπρακτα εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για όλους μας , με δίκαιες αυξήσεις και σεβασμό στο έργο τους.

Την ίδια ώρα, θεσπίζεται για τα σώματα ασφαλείας «επίδομα διοίκησης» κατ’ αναλογία με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Επεκτείνεται το επίδομα παραμεθορίου των 130 ευρώ στους αστυνομικούς που υπηρετούν στους συνοριακούς σταθμούς της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης).

Στο Υπουργείο Εξωτερικών αυξάνεται το επίδομα ειδικών καθηκόντων από 120 έως 184 ευρώ, επεκτείνεται σε περισσότερους κλάδους. Ενισχύονται, επίσης, οι παροχές για τα δίδακτρα των τέκνων των υπαλλήλων του ΥΠΕΞ. Αναγνωρίζεται μισθολογικά, κατ’ αναλογία μεταπτυχιακού, το πτυχίο πενταετούς φοίτησης των Πολυτεχνείων και συναφών Σχολών. Θα ωφεληθούν από αυτή τη ρύθμιση περίπου 5.000 υπάλληλοι, ενώ θεσπίζεται αφορολόγητο για το επίδομα Βιβλιοθήκης μελών ΔΕΠ και ερευνητών. Και για πρώτη φορά για την μισθολογική εξέλιξη και κατάταξη των ερευνητών, αναγνωρίζεται πλήρως η προϋπηρεσία και το διδακτικό ή ερευνητικό έργο, ακόμη κι όταν αυτό έχει προσφερθεί με συμβάσεις έργου.

Πέρα από τις επτά (7) παραπάνω στοχεύσεις σε συγκεκριμένες ηλικιακές, επαγγελματικές, γεωγραφικές και εισοδηματικές κατηγορίες, το νομοσχέδιο περιέχει και προβλέψεις ενίσχυσης της ανάπτυξης, αμιγείς. Υπό την εξής έννοια: θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων οι επενδυτικές δαπάνες που πραγματοποιούνται σε στρατηγικούς τομείς, δηλαδή στην άμυνα, και πιο συγκεκριμένα στην κατασκευή οχημάτων, αεροσκαφών και εξαρτημάτων, τομείς όπου δεν υπάρχει μεγάλη ελληνική παραγωγή.

Συγκεκριμένα, θα εκπίπτουν κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό 100%. Δηλαδή, με άλλα λόγια οι επιχειρήσεις θα μπορούν να αφαιρούν διπλά το ύψος της επένδυσής τους από τα ακαθάριστα έσοδα. Και ταυτόχρονα θα απολαμβάνουν ταχεία αδειοδότηση, όπως ήδη ισχύει για τις στρατηγικές επενδύσεις. Πρόκειται για μια ισχυρή αναπτυξιακή τομή που ενισχύει την παραγωγική βάση της χώρας και αναβαθμίζει τη θέση μας στην αλυσίδα αξίας της Ευρώπης.

Παράλληλα παρατείνουμε και για το 2026 τα κίνητρα ηλεκτρονικών πληρωμών. Οι φορολογούμενοι θα εξακολουθήσουν να κερδίζουν έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων της τάξεως του 30% επί των δαπανών που πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά έως 5000 ευρώ ετησίως για συναλλαγές με συγκεκριμένους επαγγελματίες.

Επιπλέον, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα υπολογίζονται διπλά στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα. Πρόκειται για μια στοχευμένη πρωτοβουλία αφενός εμπέδωσης της ψηφιακής κουλτούρας στις συναλλαγές και αφετέρου περιορισμού της φοροδιαφυγής.

Θα ήθελα να επισημάνω σε αυτό το σημείο ότι η σταδιακή κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων των συνταξιούχων με την προσωπική διαφορά που ανακοινώθηκε από τον πρωθυπουργό στην ΔΕΘ ασφαλώς θα πραγματοποιηθεί, αλλά θα νομοθετηθεί ξεχωριστά μόλις ολοκληρωθεί η αναλογιστική μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη από την αναλογιστική αρχή.

Κυρίες και Κύριοι,

Το νομοσχέδιο αυτό συμπυκνώνει μια μεταρρύθμιση με κοινωνικό πρόσημο και αναπτυξιακή στρατηγική. Είναι μια ενιαία πολιτική πρόταση που συνδυάζει τη δημοσιονομική υπευθυνότητα και ρεαλισμό, τον αναπτυξιακό δυναμισμό και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στηρίζουμε τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες τους, τους νέους, τους επαγγελματίες της περιφέρειας και ασφαλώς τους νέους γονείς. Δημιουργούμε κίνητρα για παραγωγή, επενδύσεις, καινοτομία και απασχόληση. Και παράλληλα, ακολουθούμε, θα έλεγα με τη μέγιστη προσοχή τους δημοσιονομικούς κανόνες έτσι ώστε τα μέτρα να εντάσσονται σε ένα μεσοπρόθεσμο πλαίσιο, πλήρως συμβατό με την αναγκαιότητα θωράκισης της δημοσιονομικής σταθερότητας.

Ο στόχος μας ήταν και παραμένει αυτό το 1,76 δισ. ευρώ, το μέρισμα σταθερότητας και ανάπτυξης να μην το σκορπίσουμε αδιακρίτως. Να είναι στοχευμένο, να διοχετευθεί μέσα από πολύ συγκεκριμένες επιλογές, να πιάσει τόπο όσο γίνεται περισσότερο. Να γίνει μια κοινωνική επένδυση με τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για όσο γίνεται περισσότερους πολίτες.

Όλα αυτά τα μέτρα έρχονται να «κουμπώσουν» με τα μέτρα του Απριλίου που αρχίζουν να υλοποιούνται. Αναφέρομαι στα 250 ευρώ που θα δοθούν και θα δίνονται κάθε Νοέμβριο σε περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχους. Αναφέρομαι επίσης στην επιστροφή ενός ενοικίου που αφορά περίπου το 80% των ενοικιαστών και θα δίνεται επίσης μία φορά το χρόνο, Νοέμβριο κι αυτό.

Μέσα στο επόμενο 8μηνο, καθώς σταδιακά θα εφαρμόζονται τα μέτρα, η ελληνική κοινωνία θα ενισχυθεί με περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές προβλέψεις αυτά τα μέτρα θα έχουν θετική επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη, το λέει και το προσχέδιο του προϋπολογισμού, κατά 0,6% του ΑΕΠ για το 2026.

Γιατί η στόχευση είναι το παν. Η στόχευση και οι επιλογές είναι εκείνο το στοιχείο που μπορεί να πολλαπλασιάσει τη θετική επίδραση συγκεκριμένων δαπανών. Δεν είμαστε άλλωστε εδώ για να κάνουμε μία πολιτική που δεν έχει αυτόν τον μεταρρυθμιστικό και στοχευμένο χαρακτήρα, πιστεύουμε στη διαρκή ανόρθωση της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Με αυτή την συνδυασμένη πρωτοβουλία πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε στην πράξη αυτόν τον δύσκολο στόχο. Μακριά από λαϊκισμούς και πειρασμούς παροχών, που δεν μπορούν δημοσιονομικά να υποστηριχθούν, γιατί όπως είπα και πριν αυτός είναι ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, εκτός αν κάποιος πάρει την απόφαση να φορολογήσει συγκεκριμένους με συγκεκριμένο τρόπο, γιατί με βάση τα στοιχεία που έχουμε τα χρήματα είναι αυτά και μόνο αυτά. Θα έλεγα ότι πρέπει να κάνει κάποιος έναν συγκερασμό σε αυτή τη στόχευση-σταθερότητα από τη μία, οικονομική προοπτική και ανάπτυξη από την άλλη χωρίς δογματισμούς. Εξετάζουμε τι είναι αυτό που λειτουργεί στην πράξη συνολικά για την οικονομία και για την κοινωνία εξίσου. Και αναλόγως πράττουμε. Αυτή είναι σήμερα η σύγχρονη, πραγματιστική, αναπτυξιακή πολιτική με κοινωνικό πρόσημο, με ευαισθησία, με ειλικρίνεια, με σεβασμό και με αλληλεγγύη για όλους.”