Συνταξιούχοι: Πότε λήγει η προθεσμία για τροποποιητική δήλωση στην εφορία

Το ημερολόγιο μετρά αντίστροφα για χιλιάδες συνταξιούχους που έλαβαν αναδρομικά μέσα στο 2024, καθώς η προθεσμία για την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης λήγει στις 31 Δεκεμβρίου. Όσοι δεν προλάβουν, κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα και προσαυξήσεις.

Ο επιπλέον φόρος που προκύπτει για τα ποσά των αναδρομικών συντάξεων προηγούμενων ετών θα βεβαιωθεί με νέο εκκαθαριστικό και θα πρέπει να εξοφληθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2026. Για όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν εφάπαξ, προβλέπεται ρύθμιση έως 48 έντοκων δόσεων με αίτηση στην ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι τροποποιητικές δηλώσεις υποβάλλονται ξεχωριστά για κάθε έτος στο οποίο αναφέρονται τα αναδρομικά που καταβλήθηκαν το 2024. Για παράδειγμα, αν κάποιος συνταξιούχος έλαβε φέτος ποσά που αφορούν το 2022, πρέπει να επιλέξει ως έτος υποβολής το 2023.

