Λουκέτο καταστημάτων ΕΛΤΑ στην Πελοπόννησο – Ποιες περιοχές μένουν χωρίς ταχυδρομική κάλυψη

Τα ΕΛΤΑ ανακοίνωσαν χθες ότι προχωρούν στην αναστολή της λειτουργίας 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης του δικτύου τους και πρόκειται, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά για καταστήματα τα οποία είχαν ελάχιστη εμπορική δραστηριότητα. Την αντίθεσή τους στη συρρίκνωση των ΕΛΤΑ εξέφρασαν οι εργαζόμενοι του Οργανισμού (ΠΟΣΤ), αλλά και κάτοικοι των περιοχών όπου θα καταστήματα πρόκειται να βάλουν λουκέτο στις 3 Νοεμβρίου.

Τα καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν στην Πελοπόννησο είναι τα κάτωθι:

Αργολίδα

ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ

Αρκαδία

ΑΣΤΡΟΥΣ

ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Κορινθία

ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΚΙΑΤΟΥ

ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Λακωνία

ΑΡΕΟΠΟΛΗΣ

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΣΚΑΛΑΣ

Μεσσηνία