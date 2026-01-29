Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία Δεκεμβρίου: Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση – Δείτε αν κερδίσατε έως 50.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα (28.1.2025) η 52η κλήρωση της φορολοταρίας για τον Δεκέμβριο από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σημειώνεται ότι ένας από τους τυχερούς λαχνούς της φορολοταρίας κερδίζει μέχρι και 50.000 ευρώ από την κλήρωση της ΑΑΔΕ, ενώ τα έπαθλα είναι κλιμακωτά.

Συγκεκριμένα:

Δείτε αν ανήκετε στους τυχερούς πατώντας εδώ.

Δείτε τους τυχερούς λαχνούς πατώντας εδώ.

Τα ποσά που θα κερδίζουν κάθε μήνα 556 φορολογούμενοι είναι τα εξής:

  • 1 τυχερός κερδίζει 50.000 ευρώ
  • 5 τυχεροί κερδίζουν από 20.000 ευρώ ο καθένας
  • 50 τυχεροί κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας
  • 500 τυχεροί κερδίζουν από 1.000 ευρώ ο καθένας

Στους φορολογούμενους που κληρώνονται και δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό, δίνεται προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία της κλήρωσης, προκειμένου να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο επιθυμούν να πιστωθεί το χρηματικό έπαθλο, στην εφαρμογή προσωποποιημένης πληροφόρησης του TAXISnet.

Πηγή: newsit.gr

