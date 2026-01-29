ΦΠΑ: «Καίει» στην Ελλάδα – Ποιοι πληρώνουν το κόστος

Μπορεί η μάχη κατά της φοροδιαφυγής να έχει περιορίσει το «κενό ΦΠΑ» στην Ελλάδα, πλην όμως, οι συνολικές εισπράξεις εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Σύμφωνα με το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), πηγή απώλειας εσόδων ΦΠΑ είναι οι αποφάσεις πολιτικής που περιορίζουν τη φορολογική βάση ή μειώνουν το οφειλόμενο ποσό ΦΠΑ για ορισμένα τμήματα της φορολογικής βάσης.

Σε ειδικό κεφάλαιο της τριμηνιαίας έκθεσης για την ελληνική οικονομία επισημαίνεται ότι στο σκέλος της συμμόρφωσης καταγράφεται σημαντική πρόοδος, με το κενό να μειώνεται κατά 12,6 ποσοστιαίες μονάδες το 2023 σε σύγκριση με το 2019, που αποτελεί τη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των χωρών-μελών της ΕΕ, αμβλύνοντας τον άδικο επιμερισμό του φορολογικού βάρους και τον αθέμιτο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων.

Σε αυτή τη βελτίωση, έχει συνεισφέρει η επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών και του ηλεκτρονικού εμπορίου, με τις διαδικτυακές πωλήσεις να αυξάνονται από 3,8% το 2018 σε 6,9% το 2022 των πωλήσεων των επιχειρήσεων την ίδια περίοδο. Η σχετική αύξηση των ηλεκτρονικών πωλήσεων μειώνει τις συναλλαγές με μετρητά και βελτιώνει τη συμμόρφωση στην πληρωμή ΦΠΑ μέσω καλύτερου ελέγχου.

Όπως υπογραμμίζεται, οι πολιτικές εξαιρέσεων ή μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ είτε αποσκοπούν στην παροχή στοχευμένης κοινωνικής προστασίας σε ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες (π.χ. σε ακριτικές περιοχές), είτε στην παροχή κινήτρων για κατανάλωση συγκεκριμένων αγαθών (π.χ. βιβλία), με προκαλούμενο κόστος στα έσοδα από ΦΠΑ.

Η υστέρηση αποδίδεται τόσο στην έλλειψη συμμόρφωσης (παρά τη βελτίωση που έχει σημειωθεί) όσο και στις πολλές εξαιρέσεις που μειώνουν τα πραγματικά έσοδα σε σχέση με τα δυνητικά.

Η νέα συγκριτική μελέτη του Tax Foundation ανοίγει για ακόμα μια φορά, το θέμα των υψηλών συντελεστών ΦΠΑ στη χώρα, οι οποίοι παραμένουν μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη. Με βασικό συντελεστή 24% και μειωμένο στο 13%, η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η θέση, με μικρή διαφορά από τους πρώτους. Ωστόσο, η αναφορά μόνο στους συντελεστές δεν αποτυπώνει όλο το πρόβλημα, καθώς κρίσιμο είναι το ποια προϊόντα και υπηρεσίες υπάγονται στον μειωμένο ή υπερμειωμένο συντελεστή.

