Fuel Pass: Στο τραπέζι η επαναφορά του – Τα σενάρια για ποσά και οι δικαιούχοι

Η εκρηκτική άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου, ως απόρροια των γεωπολιτικών αναταράξεων στη Μέση Ανατολή, θέτει σε κατάσταση συναγερμού το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Η Αθήνα εξετάζει πλέον σοβαρά την ενεργοποίηση ενός νέου πακέτου στήριξης, με την επαναφορά του Fuel Pass να αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο για την ανάσχεση του πληθωριστικού κύματος.

Το Fuel Pass 3 προ των πυλών: Η φιλοσοφία των παρεμβάσεων

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε ένα μοντέλο στοχευμένων ενισχύσεων, παρόμοιο με εκείνο που εφαρμόστηκε το 2022. Στόχος είναι η ανακούφιση των νοικοκυριών χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα, γι’ αυτό και η επιδότηση θα συνοδεύεται από αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ζήτημα αναμένεται να απασχολήσει και το Eurogroup, καθώς η ενεργειακή πίεση είναι πλέον πανευρωπαϊκό φαινόμενο, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει σε έναν συντονισμένο μηχανισμό απόκρισης σε επίπεδο Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ