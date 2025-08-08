Γ. Καββαθάς «Αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε τα μέτρα στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις» (video)

Η ανοδική πορεία του πληθωρισμού συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό με τη χώρα μας να βρίσκεται στην τετράδα της Ευρωζώνης που οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται. Από την άλλη διανύοντας τον Αύγουστο «πρωταγωνιστή» της θερινής σεζόν η κίνηση στα καταστήματα εστίασης «φρενάρει» καθώς η κατανάλωση σημειώνει μείωση συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. «Η φετινή χρονιά δεν είναι καλή για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι καταναλώσεις είναι μικρότερες από πέρσι, φαίνεται ότι το διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί. Από 10% έως 30% είναι μειωμένοι οι τζίροι» σημείωσε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης BEST ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς.

Μεταξύ άλλων τόνισε πόσο επηρεάζει η βραχυχρόνια μίσθωση την εστίαση επισημαίνοντας «Η εστίαση έχει χάσει και έχει επηρεάσει και το Airbnb, γιατί τα καταλύματα δίνουν δυνατότητα μαγειρέματος εντός του καταλύματος».

Όσον αφορά τις χρηματοδοτήσεις και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ υπογράμμισε «Χωρίς πόρους οδηγούμαστε σε λουκέτα…Περιμένουμε στη ΔΕΘ μέτρα ουσίας όχι προεκλογικού χαρακτήρα». Ταυτόχρονα συμπλήρωσε «Πρέπει να μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές. Η υπέρ είσπραξη στα ταμεία του κράτους δίνει δυνατότητα να προχωρήσει σε μείωση φορολογικών συντελεστών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι δεν έχουν δυνατότητα στην χρηματοδότηση όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ. Αυτό σημαίνει ότι 700.00 είναι έξω από κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο».