Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο χρυσός σπάει το φράγμα των 5.000 δολαρίων

Ο χρυσός ξεπέρασε το όριο των 5.000 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς συνεχίζει να χαρακτηρίζεται αξία-καταφύγιο εν μέσω των γεωπολιτικών, των εμπορικών και των νομισματικών αβεβαιοτήτων τις οποίες γεννά η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ.

Η τιμή του πολύτιμου μετάλλου, που ενισχύεται καθώς το δολάριο αποδυναμώνεται, συνεχίζει την αδιάλειπτη άνοδό της εδώ και χρόνια.

Η ουγγιά του χρυσού βρισκόταν λίγο πάνω από τα 2.000 δολάρια τον Ιανουάριο του 2024.

Η ιστορική στιγμή ήρθε όταν ο Τραμπ απείλησε τον Καναδά με δασμούς 100% εάν «κάνει συμφωνία με την Κίνα» και μετά τη δραματική αντιπαράθεση του Αμερικανού προέδρου με την Ευρώπη για το μέλλον της Γροιλανδίας.

