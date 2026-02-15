Εντοπίστηκαν νέα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού της ευλογιάς των πιθήκων mpox

Τους τελευταίους μήνες έχει καταγραφεί η κυκλοφορία νέων μεταλλάξεων του ιού της ευλογιάς των πιθήκων mpox. Πρόκειται για γενετικούς ανασυνδυασμούς που συνδυάζουν γενετικό υλικό από τους κλάδους (στελέχη) Ib and IIb του ιού MPVX. Ο ανασυνδυασμός είναι μία γνωστή φυσική διαδικασία η οποία συμβαίνει όταν δύο σχετιζόμενοι ιοί μολύνουν το ίδιο άτομο ή τον ίδιο ξενιστή και ανταλλάσσουν μεταξύ τους DNA.

Το πρώτο μεταλλαγμένο στέλεχος ανιχνεύτηκε στην Μ. Βρετανία και πρόκειται για άτομο που είχε ιστορικό ταξιδιού στη νοτιοανατολική Ασία. Το δεύτερο περιστατικό ανιχνεύτηκε στην Ινδία και είχε ιστορικό πρόσφατο ταξιδιού στην αραβική χερσόνησο.

Η ανάλυση του γονιδιώματος του ιού έδειξε ότι τα δύο περιστατικά που αρρώστησαν με τη νόσο να εκδηλώνεται με μερικές εβδομάδες διαφορά, μολύνθηκαν από το ίδιο μεταλλαγμένο στέλεχος και οι ειδικοί εκτιμούν ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια κρούσματα που ενδέχεται να αναφερθούν μέσα στο προσεχές διάστημα. Και τα δύο περιστατικά παρουσίασαν κλινική εικόνα που έμοιαζε με με νόσο που προκαλείται από άλλους κλάδους (στελέχη), ενώ κανένας από τους δύο ασθενείς δεν παρουσίασε βαριά συμπτωματολογία.

Ολοκληρώθηκε και η ιχνηλάτηση για τα δύο περιστατικά και δεν βρέθηκε άλλο κρούσμα από τις στενές επαφές.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί έως τώρα, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει αμετάβλητος. Συγκεκριμένα ο κίνδυνος θεωρείται μεσαίου επιπέδου για τους άνδρες που έχουν ερωτικές σχέσεις με άλλους άνδρες η πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους και για τους σεξεργάτες/σεξεργάτριες και χαμηλός για τον γενικό πληθυσμό.