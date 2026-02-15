Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
15
Φεβρουάριος
TOP
ΥΓΕΙΑ

Εντοπίστηκαν νέα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού της ευλογιάς των πιθήκων mpox

Share

Τους τελευταίους μήνες έχει καταγραφεί η κυκλοφορία νέων μεταλλάξεων του ιού της ευλογιάς των πιθήκων mpox. Πρόκειται για γενετικούς ανασυνδυασμούς που συνδυάζουν γενετικό υλικό από τους κλάδους (στελέχη) Ib and IIb του ιού MPVX. Ο ανασυνδυασμός είναι μία γνωστή φυσική διαδικασία η οποία συμβαίνει όταν δύο σχετιζόμενοι ιοί μολύνουν το ίδιο άτομο ή τον ίδιο ξενιστή και ανταλλάσσουν μεταξύ τους DNA.

Το πρώτο μεταλλαγμένο στέλεχος ανιχνεύτηκε στην Μ. Βρετανία και πρόκειται για άτομο που είχε ιστορικό ταξιδιού στη νοτιοανατολική Ασία. Το δεύτερο περιστατικό ανιχνεύτηκε στην Ινδία και είχε ιστορικό πρόσφατο ταξιδιού στην αραβική χερσόνησο.

Ολοκληρώθηκε και η ιχνηλάτηση για τα δύο περιστατικά και δεν βρέθηκε άλλο κρούσμα από τις στενές επαφές.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί έως τώρα, ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει αμετάβλητος. Συγκεκριμένα ο κίνδυνος θεωρείται μεσαίου επιπέδου για τους άνδρες που έχουν ερωτικές σχέσεις με άλλους άνδρες η πολλαπλούς ερωτικούς συντρόφους και για τους σεξεργάτες/σεξεργάτριες και χαμηλός για τον γενικό πληθυσμό.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.insider.gr πατώντας ΕΔΩ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode