Γιατί τα άτομα με υψηλή νοημοσύνη βιώνουν μεγαλύτερη αίσθηση μοναξιάς, σύμφωνα με ψυχολόγο

«Η υψηλή νοημοσύνη συνδέεται με μία διαφορετική εμπειρία της κοινωνικής ζωής και συχνά συνοδεύεται από αίσθηση μοναξιάς», επισημαίνει ο αμερικανός ψυχολόγος Μαρκ Τράβερς

Παρά τη διαδεδομένη αντίληψη ότι τα άτομα με υψηλή νοημοσύνη απολαμβάνουν μεγαλύτερη κοινωνική επιτυχία, αρκετές έρευνες δείχνουν ότι συχνά αισθάνονται πιο απομονωμένα σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους.

Η αντίφαση της ευφυΐας και της κοινωνικής ικανοποίησης

Ο ψυχολόγος Μαρκ Τράβερς εξηγεί ότι η ικανότητα προσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα, καθώς και ο διαφορετικός τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών, επηρεάζουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αυτά αλληλεπιδρούν κοινωνικά.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό British Journal of Psychology, η συχνότητα των κοινωνικών επαφών μπορεί να σχετίζεται αντιστρόφως με την ικανοποίηση από τη ζωή, σε άτομα με υψηλή νοημοσύνη.

Προσαρμογή και ανάγκες κοινωνικής σύνδεσης

Τα άτομα με υψηλή ευφυΐα φαίνεται να προσαρμόζονται ευκολότερα σε εξελικτικά νέα περιβάλλοντα, όπως οι μεγάλες πόλεις και οι μορφές ψηφιακής επικοινωνίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αίσθηση ικανοποίησης από τη ζωή να μην εξαρτάται στον ίδιο βαθμό από τη συχνή κοινωνική επαφή.

