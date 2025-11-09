Γιατί τα εμβόλια «δουλεύουν» λιγότερο μετά τα 65; Οι ειδικοί εξηγούν

Καθώς πλησιάζει η εποχή της γρίπης και ξεκινά ο ετήσιος εμβολιασμός, μια νέα, πρωτοποριακή μελέτη από το Ίδρυμα Allen (Allen Institute) έρχεται να ρίξει φως σε ένα από τα πιο σημαντικά ερωτήματα της ιατρικής: Γιατί τα εμβόλια έχουν συνήθως πιο αδύναμη δράση στους ανθρώπους άνω των 65 ετών;

Η απάντηση δεν βρίσκεται απλώς στη φθορά του σώματος ή τη χρόνια φλεγμονή που συχνά συνοδεύει το γήρας. Αντίθετα, φαίνεται πως ο ίδιος ο τρόπος με τον οποίο το ανοσοποιητικό μας σύστημα «ωριμάζει» με την ηλικία αλλάζει ριζικά – και με προβλέψιμο τρόπο. Αυτές οι αλλαγές δεν είναι παθολογικές, είναι ένα φυσιολογικό, αναπόφευκτο κομμάτι της ανθρώπινης γήρανσης. Η Καθηγήτρια Θεραπευτικής – Επιδημιολογίας – Προληπτικής Ιατρικής, Παθολόγος (Θεραπευτική Κλινική Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα) Θεοδώρα Ψαλτοπούλου και η Αλεξάνδρα Σταυροπούλου (Βιολόγος), συνοψίζουν τα κυριότερα σημεία της μελέτης. ygeiamou.gr πατώντας Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ τουπατώντας εδώ