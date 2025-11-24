H AI απειλεί τις θέσεις εργασίας για πτυχιούχους, προειδοποιεί η PwC

Σε λιγότερες προσλήψεις πτυχιούχων σε θέσεις εισαγωγικού επιπέδου μπορεί τελικά να οδηγήσει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), δήλωσε στο BBC ο επικεφαλής του γίγαντα λογιστικής PwC.

Ωστόσο, ο παγκόσμιος πρόεδρος Μοχάμεντ Καντέ δήλωσε ότι η ΑΙ δεν ήταν πίσω από τις πρόσφατες περικοπές θέσεων εργασίας στην εταιρεία, προσθέτοντας ότι η εταιρεία χρειαζόταν στην πραγματικότητα να προσλάβει εκατοντάδες νέους μηχανικούς ΑΙ, αλλά δυσκολευόταν να τους βρει.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές λένε ότι η ίδια η τεχνολογία απειλεί χιλιάδες θέσεις εργασίας κατώτερων στελεχών στον κλάδο των επαγγελματικών υπηρεσιών.

