Ι.Χ. κατέληξε στη θάλασσα στο Βρωμονέρι Γαργαλιάνων

Πτώση Ι.Χ. επιβατικού οχήματος στη θάλασσα σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες χθες στην παραλία Βρωμονέρι Γαργαλιάνων, με τη Λιμενική Αρχή Πύλου να ενημερώνεται άμεσα για το συμβάν.

Το όχημα βρέθηκε σε βάθος περίπου μισού μέτρου. Στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. μετέβησαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο είχε ήδη ανελκυστεί, με τη συνδρομή άλλου οχήματος.

Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Για την υπόθεση προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου.

