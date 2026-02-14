Καθίζηση οδοστρώματος στην περιοχή Πλάτανος – Ίκλαινα μετά τις έντονες βροχοπτώσεις (pic’s)

Οι πρόσφατες έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες αλλά και σε υποδομές, επηρεάζοντας και το οδικό δίκτυο σε περιοχές της Μεσσηνίας.

Καθίζηση του οδοστρώματος και μάλιστα σε επικίνδυνο σημείο του οδικού δικτύου παρατηρείται στον δήμο Πύλου Νέστορος. Συγκεκριμένα, 1 χιλιόμετρο πριν την Ίκλαινα, μετά τη διασταύρωση προς Πλάτανο. Το σημείο απαιτεί μεγάλη προσοχή, ειδικά κατά τη νύχτα, καθώς ακολουθεί στροφή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρόμος αυτός παραμένει βασική οδική σύνδεση μεταξύ Καλαμάτας και Πύλου, ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της υπό κατασκευή οδού Καλαμάτας–Πύλου–Μεθώνης.