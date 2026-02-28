«Η Ελλάδα κατά του Καρκίνου» | Δωρεάν μαστογραφίες και Τεστ Παπ στην Τρίπολη με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, στην Πλατεία Άρεως στην Τρίπολη, η παρουσίαση της Κινητής Μονάδας Ογκολογίας, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός σημαντικού προγράμματος δωρεάν προληπτικού ελέγχου για τις γυναίκες της περιοχής, στο πλαίσιο του προγράμματος πληθυσμιακού ελέγχου «Η Ελλάδα κατά του Καρκίνου».

Η δράση υλοποιείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, τον Δήμο Τρίπολης και τον Ιατρικό Σύλλογο Αρκαδίας, με στόχο την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού και του τραχήλου της μήτρας, ενισχύοντας έμπρακτα τις πολιτικές δημόσιας υγείας στην Περιφέρεια.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, υπήρξε ενημέρωση για τη λειτουργία της ειδικά εξοπλισμένης κινητής μονάδας, η οποία ήδη βρίσκεται εγκατεστημένη στην Πλατεία Άρεως και παρέχει δωρεάν εξετάσεις ψηφιακής μαστογραφίας και Τεστ Παπανικολάου, χωρίς οικονομικά, ασφαλιστικά ή φορολογικά κριτήρια. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 25 έως 70 ετών για Τεστ Παπανικολάου και σε γυναίκες άνω των 40 ετών για ψηφιακή μαστογραφία, ενώ για γυναίκες 30 έως 50 ετών εφαρμόζεται και η σύγχρονη μέθοδος υγρής φάσης thin prep, με δυνατότητα μοριακής ταυτοποίησης του ιού HPV.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Πελοποννήσου Χρυσοβαλάντης Μέλλος, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Τρίπολης Κλειώ Κορώνη-Παπαντωνίου, ο Υποδιοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Άγγελος Χρονάς, ο Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Ιδρύματος Ογκολογίας, Μιλτιάδης Χατζηγεωργίου, καθώς και ο Διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου Σωτήρης Καμαρινόπουλος.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον συντονισμό και την υλοποίηση της δράσης, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική της επιλογή να επενδύει συστηματικά στην πρόληψη, την ενημέρωση και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας.