Η έλλειψη νερού μπορεί να προκαλέσει παγκόσμια οικονομική ύφεση

Κρίσιμες είναι οι επόμενες τρεις δεκαετίες για τη διαφύλαξη και την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς η λειψυδρία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση έως και 25% του ΑΕΠ σε ορισμένες ηπείρους μέχρι το 2055. Η έλλειψη νερού δεν αφορά μόνο στην κάλυψη των πρωταρχικών βιοτικών αναγκών των πολιτών με πόσιμο νερό αλλά και σε ολόκληρη την οικονομία και την αλυσίδα νερού και πλέον κάθε κυβικό μέτρο που κινδυνεύει να χαθεί μπορεί να πλήξει ποικιλοτρόπως τις οικονομίες των κρατών.

Ο πλανήτης αποτελείται κατά 70% από νερό, ωστόσο μόνο περίπου το 0,5% είναι γλυκό νερό άμεσα διαθέσιμο για πόση, πλύσιμο και πότισμα των καλλιεργειών. Και μεγάλο μέρος αυτού του νερού γίνεται όλο και πιο σπάνιο λόγω της αυξανόμενης ζήτησης και της εντεινόμενης ζέστης και ξηρασίας που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή.

