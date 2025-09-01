Ηλεκτρικό ρεύμα: Πότε έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο – Πώς θα διαμορφώνονται οι χρεώσεις

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) εισηγείται την εισαγωγή νέας κατηγορίας τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας με κόκκινη χρωματική σήμανση, η οποία βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως σήμερα 31 Αυγούστου. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και αξιολογηθούν οι παρατηρήσεις της αγοράς, θα αποφασιστεί το τελικό ρυθμιστικό πλαίσιο.

Τα συγκεκριμένα τιμολόγια χαρακτηρίζονται ως ευέλικτα, αφού δεν συνδέονται άμεσα με τις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Ωστόσο περιλαμβάνουν ένα εκ των προτέρων καθορισμένο «ευέλικτο στοιχείο», το οποίο μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με παραμέτρους που δεν ελέγχει ο πάροχος, όπως η κατανάλωση.

Ο αντιπρόεδρος του κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ, Δημήτρης Φούρλαρης, ανέφερε ότι πρόκειται για τιμολόγια όπου η τελική χρέωση εξαρτάται από το προφίλ κατανάλωσης κάθε νοικοκυριού, υπογραμμίζοντας ότι θα λειτουργούν «κάπου ανάμεσα στο σταθερό και το κυμαινόμενο μοντέλο».

