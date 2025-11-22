Η κυριαρχία των σούπερ μάρκετ σβήνει από τον χάρτη περίπτερα και παντοπωλεία

Μια βαθιά και διαρκώς εξελισσόμενη μετάβαση λαμβάνει χώρα ως προς τη διάρθρωση της αγοράς λιανικής, η οποία αποτυπώνεται μέσα από την ανάλυση της NielsenIQ, όπως την παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Βάιος Δημοράγκας, στο ετήσιο συνέδριο του ΙΕΛΚΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα σούπερ μάρκετ ενισχύουν συστηματικά την κυριαρχία τους, αποσπώντας πωλήσεις από τα πολύ μικρά σημεία λιανικής, τα οποία βρίσκονται σε σταθερή καθοδική τροχιά την τελευταία δεκαπενταετία.

Ο λόγος είναι διότι εξαγοράζουν μικρότερες αλυσίδες, εισβάλλουν σε κομβικά σημεία σε γειτονιές της χώρας, ανακαινίζονται και προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες, αποσπώντας ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς από τα μικρά σημεία.

Συρρικνώνονται οι πωλήσεις στα πολύ μικρά σημεία λιανικής

Σύμφωνα με τον κύριο Δημοράγκα, ακόμα πιο έντονη είναι η εικόνα στα πολύ μικρά καταστήματα κάτω των 100 τ.μ. Οι κατηγορίες προϊόντων που παραδοσιακά διακινούνταν μέσα από αυτά τα σημεία εμφανίζουν πτώση 3%, τη στιγμή που οι ίδιες κατηγορίες «τρέχουν» με άνοδο 7% στα σούπερ μάρκετ. Οι μεγαλύτερες απώλειες εντοπίζονται στα περίπτερα και στα παραδοσιακά παντοπωλεία, δηλαδή στο κομμάτι της αγοράς που πιέζεται περισσότερο από τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των μεγάλων αλυσίδων στις γειτονιές.

