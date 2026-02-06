Η Μαύρη Θύελλα έκοψε βασιλόπιτα λίγο πριν τα play off

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την Τετάρτη (04/02) το απόγευμα και στο ξενοδοχείο Horizon Blue έλαβε χώρα η εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της Μαύρης Θύελλας.

Σε κλίμα ενότητας και αρμονίας, αρχές στις οποίες στηρίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν η ομάδα μας, σύσσωμο το ποδοσφαιρικό τμήμα έδωσε το παρών και δέχτηκε τις θερμότερες ευχές του προέδρου μας, Γιώργου Πρασσά.

«Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα πολύ να βρίσκομαι σήμερα και εγώ μαζί σας αλλά δεν κατέστη δυνατό λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων. Στέλνω τις θερμότερες ευχές μου σε όλους τους ανθρώπους της ομάδας μας και της πόλης μας. Εύχομαι και πιστεύω ακράδαντα πως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου θα βρει τη Μαύρη Θύελλα εκεί που ανήκει, στην πρώτη κατηγορία. Με υπομονή και επιμονή να φτάσουμε στον επιθυμητό μας στόχο», ήταν το μήνυμα του διοικητικού ηγέτη της Μαύρης Θύελλας.

Ο προπονητής μας, Αλέκος Βοσνιάδης, ο οποίος ήταν και ο ένας από τους δύο τυχερούς της βραδιάς καθώς του έπεσε το φλουρί, από τη μεριά του ευχήθηκε το τέλος της σεζόν να βρει την Καλαμάτα στην πρώτη κατηγορία. «Εύχομαι το τέλος της χρονιάς μετά από 26 χρόνια να φέρει την ομάδα εκεί που όλοι ονειρεύονται, τα όνειρα του προέδρου να γίνουν όπως πρέπει, να τα δει να πραγματοποιούνται και να δει την ομάδα του εκεί που θέλει. Εύχομαι στο τέλος όλη η πόλη να είναι χαρούμενη και η ομάδα να είναι στην επόμενη κατηγορία». Ο δεύτερος τυχερός που κέρδισε το άλλο φλουρί ήταν ο φυσιοθεραπευτής της ομάδας Λεωνίδας Παπανικολάου.

Στο ίδιος μήκος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του αντιπροέδρου της ομάδας μας, Γιώργου Ράλλη, ο οποίος έκανε την ευχή το Δημοτικό Γήπεδο της Παραλίας να είναι έτοιμο για να φιλοξενήσει παιχνίδια στη μεγαλύτερη κατηγορία. «Κάθε χρόνο οι ευχές είναι οι ίδιες. Η ομάδα να βρεθεί στην πρώτη κατηγορία και να παίξει στο ίδιο γήπεδο, στο… Μαύρη Θύελλα Arena αφού θα το φτιάξουν και θα είναι όπως πρέπει, ώστε όλη η πόλη να είναι μια κατηγορία παραπάνω. Να μεταφέρω και εγώ τις ευχές και τις ευχαριστίες του προέδρου».

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν όλοι οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας, το τεχνικό επιτελείο και τα μέλη της διοίκησης, ενώ από πλευράς καλεσμένων παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Στάθης Αναστασόπουλος, ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού Γιώργος Λαζαρίδης, ο πρόεδρος της Super League 2 Πέτρος Μαρτσούκος, ο αντιπρόεδρος της ΕΠΣ Μεσσηνίας Άγγελος Γεωργόπουλος, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Καλαμάτας Αναστάσης Σκοπετέας και ο αντιδήμαρχος Υποδομών του Δήμου Καλαμάτας Δημήτρης Μαστραγγελόπουλος.

Καταλήγοντας, η ΠΑΕ Καλαμάτα επιθυμεί να ευχαριστήσει για ακόμη μια φορά την οικογένεια Παπαθεοδωρίδη και το ξενοδοχείο Horizon Blue για τη φιλοξενία, αλλά και για τη συνεχή στήριξη στην ομάδα μας.