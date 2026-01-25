Τελευταία Νέα
97.3best
Κυριακή
25
Ιανουάριος
TOP
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καλαμάτα 80: Διάχυτο κλίμα αισιοδοξίας στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Share

Σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα, ο μπασκετικός σύλλογος Καλαμάτα 80 πραγματοποίησε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας χρονιάς με αισιοδοξία και αθλητικό πνεύμα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, κ. Γιώργος Λαζαρίδης, οι οποίοι συνεχίζουν να στηρίζουν τις δράσεις του συλλόγου.

Ο Σύλλογος εξέφρασε επίσης τις θερμές ευχαριστίες του στους γονείς των αθλητών για τη συνεχή στήριξη και εμπιστοσύνη τους, που αποτελούν βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη και την πρόοδο των αθλητών.

Οι διοργανωτές ευχήθηκαν σε όλους υγεία, επιτυχίες και μια νέα χρονιά γεμάτη αθλητισμό, δημιουργία και προσφορά.

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ Best-tv.gr ΕΔΡΑ Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134 ΑΦΜ 801227730 ΔΟΥ Καλαμάτα ΤΗΛ – ΕΜΑΙΛ 2721063264/ [email protected] ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Μπελογιάννης Χρήστος Μπελογιάννης Γιώργος ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ /ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Μπελογιάννης Χρήστος ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Θέμης Κανελλόπουλος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.

Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode