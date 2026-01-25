Καλαμάτα 80: Διάχυτο κλίμα αισιοδοξίας στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας

Σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα, ο μπασκετικός σύλλογος Καλαμάτα 80 πραγματοποίησε την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας, σηματοδοτώντας την έναρξη της νέας χρονιάς με αισιοδοξία και αθλητικό πνεύμα.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, κ. Γιώργος Λαζαρίδης, οι οποίοι συνεχίζουν να στηρίζουν τις δράσεις του συλλόγου.

Ο Σύλλογος εξέφρασε επίσης τις θερμές ευχαριστίες του στους γονείς των αθλητών για τη συνεχή στήριξη και εμπιστοσύνη τους, που αποτελούν βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη και την πρόοδο των αθλητών.

Οι διοργανωτές ευχήθηκαν σε όλους υγεία, επιτυχίες και μια νέα χρονιά γεμάτη αθλητισμό, δημιουργία και προσφορά.