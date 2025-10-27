Η Μαύρη Θύελλα παρούσα στην εκδήλωση «Καλαμάτα 2030»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η ομάδα παρουσίασε την πρωτοβουλία της να ενταχθεί στις δράσεις του Κλιματικού Συμβολαίου, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της ως αναπόσπαστου μέλους της τοπικής κοινωνίας και τη δέσμευσή της να συμβάλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης.

Μέσα από αυτή τη συμμετοχή, ο οργανισμός μας επιβεβαιώνει ότι ο αθλητισμός μπορεί να αποτελέσει Οχημα Κοινωνικής Ευαισθητοποίησης και Περιβαλλοντικής Υπευθυνότητας, στηρίζοντας ενεργά το όραμα για μια πιο Πράσινη και Ανθρώπινη Καλαμάτα.