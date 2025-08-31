Η μεγάλη επιστροφή στα θρανία: Από την ανεμελιά του καλοκαιριού στη σχολική ρουτίνα

Η μεγάλη επιστροφή, από τις… σαγιονάρες στα… τετράδια, από τις παραλίες στις αίθουσες διδασκαλίας και από την ανέμελη καθημερινότητα στη ρουτίνα των σχολικών υποχρεώσεων. Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας της μετάβασης και έχει έναν ιδιαίτερο… ήχο. Δεν είναι μόνο το πρώτο κουδούνι που χτυπάει στις αυλές των σχολείων, αλλά και το ξυπνητήρι που αρχίζει να χτυπά ξανά αλύπητα κάθε πρωί. Για τα παιδιά και για τους γονείς, αυτή η αλλαγή μοιάζει με μικρή «προσγείωση», όπως επισημαίνει στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η εξελικτική και σχολική ψυχολόγος δρ Ειρήνη Αναγνώστου-Κελεπούρη κι όπως κάθε προσγείωση, χρειάζεται σωστή προετοιμασία για να είναι ομαλή.

«Η επιστροφή στο σχολείο απαιτεί μια τριπλή προετοιμασία, πρακτική, ψυχολογική και συναισθηματική», σημειώνει η δρ Ειρήνη Αναγνώστου-Κελεπούρη και αυτό όπως διευκρινίζει, «γιατί το άγχος του παιδιού συχνά ξεκινά από τον καθρέφτη των μεγάλων. Αν οι γονείς αντιμετωπίσουν το άνοιγμα των σχολείων με θετική διάθεση, τα παιδιά τους θα νιώσουν ασφάλεια και σιγουριά».

