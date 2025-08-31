Τι αυξήσεις φέρνει το 2026 για εργαζομένους και συνταξιούχους

«Στοίχημα» το οποίο δεν θα το κερδίσουν όλοι είναι η αύξηση των ονομαστικών αποδοχών με ποσοστό υψηλότερο του πληθωρισμού. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού αναμένεται να βάλει τον «πήχυ» για τον δείκτη τιμών καταναλωτή ακόμη και κάτω από το 2,5%, όμως και πάλι θα υπάρξουν εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που θα περάσουν κάτω από αυτόν. Εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που δεν θα… ευτυχήσουν να υπογράψουν νέα συλλογική ή ατομική σύμβαση εργασίας, δημόσιοι υπάλληλοι με μεικτές αποδοχές άνω των 1.500 ευρώ, αλλά και εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, δεν θα δουν ονομαστικές αυξήσεις υψηλότερες του 2,5% στο συνολικό τους εισόδημα. Αντιθέτως, πραγματική αύξηση θα δουν το 2026 οι δικαιούχοι του κατώτατου μισθού –ο οποίος θα αυξηθεί εκ νέου– αλλά και ειδικές ομάδες δημοσίων υπαλλήλων.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, καθοριστικής σημασίας για την πραγματική αύξηση μισθού θα είναι οι τελικές αποφάσεις της κυβέρνησης για την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Τα τελευταία χρόνια, το «πάγωμα» των κλιμακίων έχει οδηγήσει στον λεγόμενο «φορολογικό πληθωρισμό», ο οποίος ροκανίζει το ονομαστικό ποσοστό αύξησης του μισθού. Για το 2026, το ζητούμενο είναι αυτό να μη συμβεί στην ίδια έκταση τουλάχιστον για τους εργαζομένους με ετήσιες αποδοχές από 15.000 έως και 50.000 ευρώ, που έχουν επηρεαστεί και περισσότερο από το «πάγωμα» της φορολογικής κλίμακας.

– Συνταξιούχοι: Η ονομαστική αύξηση του 2026 θα εξαρτηθεί από την πορεία του πληθωρισμού, αλλά και από τον ρυθμό πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ. Ενα ρεαλιστικό σενάριο είναι το ΑΕΠ να αυξηθεί με ποσοστό 2,2%-2,3% και ο πληθωρισμός θα «κλειδώσει» στο 3%-3,2%. Αρα, η ονομαστική αύξηση θα κινηθεί στην περιοχή του 2,6% έως 2,8%. Υπάρχουν δύο σημαντικές παράμετροι:

διαβάστε περισσότερα στο www.moneyreview.gr πατώντας εδώ