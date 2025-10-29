Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στη 14η Γιορτή Ροδιού Ερμιόνης

Με εντυπωσιακή συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών πραγματοποιήθηκε στην Ερμιόνη η 14η Γιορτή Ροδιού, ένας θεσμός που τιμά το φημισμένο προϊόν ΠΟΠ «Ρόδι Ερμιόνης» και αναδεικνύει τη γη, τους ανθρώπους και την παράδοση της περιοχής.

Την Περιφέρεια Πελοποννήσου εκπροσώπησε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αναστάσιος Γανώσης ο οποίος τόνισε τη σημασία της γιορτής για τον πρωτογενή τομέα και τη στρατηγική της Περιφέρειας στην αγροδιατροφή:

«Η Γιορτή του Ροδιού είναι μια ζωντανή γιορτή της παραγωγής, της δημιουργίας και της συνεργασίας. Το ρόδι Ερμιόνης αποτελεί σύμβολο ποιότητας, εξωστρέφειας και τοπικής υπερηφάνειας. Ως Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζουμε με συνέπεια τον αγροδιατροφικό τομέα, που αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου αναπτυξιακού μας μοντέλου και του place brand της Πελοποννήσου. Θέλουμε οι παραγωγοί μας να έχουν τα μέσα, την προβολή και την αναγνώριση που αξίζουν, ώστε τα προϊόντα τους να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο ως αυθεντικοί πρεσβευτές της ελληνικής γης.»

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες που ενώνουν την παράδοση με τη σύγχρονη ανάπτυξη, αναδεικνύοντας τη γαστρονομική ταυτότητα της Πελοποννήσου, ενισχύοντας την τοπική οικονομία και προσφέροντας υπεραξία στους ανθρώπους της υπαίθρου.