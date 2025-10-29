Σε κάθε γωνιά της Πελοποννήσου η Περιφέρεια — τιμή και μνήμη για το Έπος του ’40

Με ενωτική παρουσία και βαθύ σεβασμό στην ιστορική μνήμη, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, οι Αντιπεριφερειάρχες, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι εκπρόσωποι της Περιφέρειας συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου έδωσε δυναμικά το «παρών» σε πολλές πόλεις και χωριά, στις δοξολογίες, τις καταθέσεις στεφάνων και τις μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις, αποτίοντας φόρο τιμής στους ήρωες που με το θάρρος και την αυταπάρνησή τους έγραψαν το Έπος του ’40.

Η παρουσία της Περιφερειακής Αρχής σε κάθε σημείο της Πελοποννήσου ανέδειξε το πνεύμα ενότητας, συλλογικής ευθύνης και συνέχειας, αποδεικνύοντας ότι η μνήμη των αγώνων του έθνους παραμένει ζωντανή και εμπνέει τις σημερινές προσπάθειες για μια δυναμική και προοδευτική Πελοπόννησο.