ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η πλουσιότερη χώρα του κόσμου προσλαμβάνει εργαζόμενους με μισθούς έως 10.000 ευρώ

Ανάμεσα στις κορυφές των Άλπεων, το Λιχτενστάιν ξεχωρίζει ως ένα από τα πλουσιότερα και πιο σταθερά κράτη παγκοσμίως, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης για πολίτες της Ευρώπης.

Μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου απασχόλησης EURES, το Πριγκιπάτο έχει ανοίξει δεκάδες θέσεις εργασίας σε διάφορους τομείς: από τεχνικά επαγγέλματα και logistics, έως καθαριότητασυντήρηση, αλλά και επαγγέλματα υγείας και αισθητικής.
Η γνώση γερμανικής γλώσσας θεωρείται πλεονέκτημα, αν και δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newmoney.gr πατώντας εδώ 

