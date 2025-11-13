Η πρώτη εκτίμηση για τη φετινή ελαιοπαραγωγή (video)

Ο Αντώνης Παρασκευόπουλος, Διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας, καλεσμένος στην εκπομπή ”Τι Λες Τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη , έκανε έναν απολογισμό για την έναρξη της ελαιοπαραγωγής. Ο κ. Παρασκευόπουλος τόνισε ότι με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η συνολική εικόνα της συγκομιδής κρίνεται ικανοποιητική, αναφέρθηκε εκτενώς στο κυρίαρχο ζήτημα της τιμής του ελαιόλαδου, επισήμανε τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, εστιάζοντας στο αυξημένο κόστος παραγωγής και στο οξύ πρόβλημα της έλλειψης εργατικών χεριών για τη συγκομιδή και έδωσε σημαντικές συμβουλές προς τους ελαιοπαραγωγούς για τον βέλτιστο τρόπο διαχείρισης του καρπού.