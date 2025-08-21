Ηλεκτρικές συσκευές για κουνούπια: Οι υψηλές θερμοκρασίες αύξησαν την παγκόσμια ζήτηση

Καθώς πέφτει η νύχτα, ο χώρος συσκευασίας σε μία βιομηχανία παραγωγής ηλεκτρικών συσκευών κατά των κουνουπιών στην πόλη Τζινχουά στην επαρχία Τσετσιάνγκ στην ανατολική Κίνα εξακολουθεί να βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Οι εργαζόμενοι, στη γραμμή παραγωγής, συσκευάζουν, προσεχτικά, σε κουτιά ηλεκτρικές παγίδες κουνουπιών. Οι οδηγίες δίνονται στα κορεατικά, στα αγγλικά, αλλά και σε άλλες γλώσσες, πριν φορτωθούν στα φορτηγά.

Οι καλοκαιρινές υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται σε αρκετά μέρη του κόσμου. Αυξάνουν τη ζήτηση για προϊόντα που σχετίζονται με την καταπολέμηση των κουνουπιών, με αποτέλεσμα οι εντομοπαγίδες, τα αρωματικά σπιράλ, αλλά και τα βραχιόλια κατά των κουνουπιών κινεζικής παραγωγής (made in China), να εξελίσσονται σε προϊόντα με αυξητική πορεία πωλήσεων παγκοσμίως.

Πηγή: newmoney.gr