Ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίων: Τι πρέπει να προσέχουν ενοικιαστές και ιδιοκτήτες

Παγίδες και ψιλά γράμματα που μπορεί να βάλουν σε μπελάδες ιδιοκτήτες και ενοικιαστές κρύβει η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπεζών από την 1η Ιανουαρίου 2026. Μισθώματα που έχουν ήδη προκαταβληθεί, ενοίκια χαμηλού ύψους, πληρωμές από ηλικιωμένους που δεν χρησιμοποιούν τράπεζες, κατασχέσεις ή παρακαταθέσεις στο Ταμείο Παρακαταθηκών είναι σενάρια που, αν δεν υπάρξουν εξαιρέσεις, θα οδηγούν αυτόματα σε απώλεια φοροεκπτώσεων, επιδομάτων ή ακόμη και σε πρόστιμα.

Η ΠΟΜΙΔΑ έχει προειδοποιήσει με επιστολή της προς την ΑΑΔΕ ότι χωρίς ειδική μέριμνα θα υπάρξουν χιλιάδες αδικίες. Ζητά λοιπόν να εξαιρεθούν από το νέο καθεστώς τα ενοίκια έως 500 ευρώ, οι συμβάσεις μεταξύ πολιτών άνω των 70 ετών, τα μισθώματα που έχουν προκαταβληθεί, εκείνα που έχουν κατασχεθεί ή εκχωρηθεί σε τρίτους και όσα παρακατατίθενται στο ΤΠ&Δ.

Παράδειγμα: Ένας 75χρονος που νοικιάζει το σπίτι του σε φοιτητή και πληρώνεται με μετρητά, σήμερα θεωρείται τυπικός. Από το 2026, αν δεν μπει εξαίρεση, θα χάσει ο ενοικιαστής την έκπτωση φόρου και ο ιδιοκτήτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με κυρώσεις. Ή μια οικογένεια που έδωσε προκαταβολή 6 μηνών στον εκμισθωτή, κινδυνεύει να χάσει την αναγνώριση αυτής της πληρωμής.

