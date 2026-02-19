Τελευταία Νέα
Ηλεκτρονική τιμολόγηση: Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα έως 2.500 ευρώ

Με πρόστιμα-φωτιά που ανά παράβαση φθάνουν έως και τα 2.500 ευρώ θα βρεθούν αντιμέτωπες οι επιχειρήσεις, που δεν τηρούν τους κανόνες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Στόχος της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι να μπει φρένο στα πλαστά και εικονικά τιμολόγια.

Η έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα ξεκινήσει στις 2 Μαρτίου 2026

Με εγκύκλιο του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή, αποσαφηνίζεται το καθεστώς των προστίμων που επιβάλλονται για παραβάσεις μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κάθε απόκλιση από τις προβλεπόμενες διαδικασίες έκδοσης και διαβίβασης ηλεκτρονικών τιμολογίων εξομοιώνεται με μη έκδοση παραστατικού.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ 

